«Кайрат» расстался со вторым иностранным футболистом за два дня
Ранее алматинский клуб покинул
Ранее алматинский клуб покинул
Алматинский футбольный клуб «Кайрат» отзаявил ивуарийского защитника Седрика Гогуа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
23-летний Гогуа был переведен в основную команду из «Кайрат А». Контракт был рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.
В июле 2017 года ивуариец подписал контракт с алматинским «Кайрат А». В Первой лиге он провел семь матчей и забил один гол.
Ранее «Кайрат» расторг контракт с бывшим игроком «Барселоны» и «Манчестер Сити» Гай Ассулином. При этом 26-летний полузащитник перешел в алматинский клуб 13 февраля, подписав двухлетний контракт. За «Кайрат» он успел провести два матча.
До «Кайрата» Гогуа выступал за латвийскую «Ригу», сербский «Партизан», финские СИК и «Керхо», а на родине играл за «Африка Спорт». Он становился чемпионом Финляндии и Кот-д`Ивуара, выигрывал Кубок Сербии и признавался лучшим защитником финского чемпионата.
В начале 2017 года «Партизан» заявил, что подаст в суд на Гогуа
Остальные претензии «Партизана» к Гогуа связаны с нарушением режима. По информации сербской прессы, ивуариец неоднократно был замечен в состоянии алкогольного опьянения и приходил пьяным даже на тренировки. Другой инцидент случился 2 октября прошлого года, когда Гогуа был арестован за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в вытрезвителе при полиции Белграда.