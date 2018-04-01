«Кайрат» расстался со вторым иностранным футболистом за два дня

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» отзаявил ивуарийского защитника Седрика Гогуа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний Гогуа был переведен в основную команду из «Кайрат А». Контракт был рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

В июле 2017 года ивуариец подписал контракт с алматинским «Кайрат А». В Первой лиге он провел семь матчей и забил один гол.

Ранее «Кайрат» расторг контракт с бывшим игроком «Барселоны» и «Манчестер Сити» Гай Ассулином. При этом 26-летний полузащитник перешел в алматинский клуб 13 февраля, подписав двухлетний контракт. За «Кайрат» он успел провести два матча.

До «Кайрата» Гогуа выступал за латвийскую «Ригу», сербский «Партизан», финские СИК и «Керхо», а на родине играл за «Африка Спорт». Он становился чемпионом Финляндии и Кот-д`Ивуара, выигрывал Кубок Сербии и признавался лучшим защитником финского чемпионата.

В начале 2017 года «Партизан» заявил, что подаст в суд на Гогуа из-за самовольного расторжения контракта, который действовал до конца 2019 года. Белградский клуб был также недоволен тем, что ивуариец без спроса ездил на просмотр в киевское «Динамо». Сам Гогуа настаивает, что «Партизан» отказался от предложения за два миллиона евро от украинской команды и нарушил условия договора.