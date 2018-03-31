Моуринью: В других чемпионатах «МЮ» сейчас боролся бы за титул

Источник: Reuters

«Было бы идеально, если бы второй тайм мы провели так же, как первый. В первом тайме мы играли очень хорошо, держали соперника на его половине, забили, играли красиво, всё было идеально. Во втором тайме они стали играть лучше.

Многие наши игроки устали после международных матчей и думали, что игра у нас в кармане, поэтому отдали инициативу. Но всё хорошо. Каждое очко является ключевым, поскольку мы хотим остаться на втором месте.