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20:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: В других чемпионатах «МЮ» сейчас боролся бы за титул

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарии после победы над «Суонси» (2:0) в матче 32-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

«Было бы идеально, если бы второй тайм мы провели так же, как первый. В первом тайме мы играли очень хорошо, держали соперника на его половине, забили, играли красиво, всё было идеально. Во втором тайме они стали играть лучше.

Многие наши игроки устали после международных матчей и думали, что игра у нас в кармане, поэтому отдали инициативу. Но всё хорошо. Каждое очко является ключевым, поскольку мы хотим остаться на втором месте.

В прошлом сезоне мы выигрывали титулы, но финишировали только шестыми в лиге. В этом году мы хотим финишировать вторыми и набрали на 10 очков больше, чем в прошлом сезоне, а также забили больше мячей и пропустили меньше. Но есть клуб, который практически невозможно догнать. В других чемпионатах мы бы боролись за титул, — сказал Моуринью.

Манчестер Юнайтед 2:0
Первый тайм: 2:0
Суонси
31.03.2018, 17:00 основной раунд: 32-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Карлуш Карвальял
Голы
5′ Ромелу Лукаку (А. Санчес) 9
20′ Алексис Санчес 7
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Ромелу Лукаку 9
Поль Погба 6
Неманья Матич 31
90′ Хуан Мануэль Мата 8
Скотт Мактоминэй 39
75′ Алексис Санчес 7
Маркус Рэшфорд 19
76′ Джесси Лингард 14
Андер Агуэра Эррера 21
1 Лукаш Фабяньски
5 Майк ван дер Хорн
6 Алфи Моусон
33 Федерико Фернандес
26 Кайл Нотон
16 Мартин Ольссон
24 Энди Кинг
19 Андре Айю
4 Ки Сон Ен 45′
10 Тэмми Абрахам
17 Сэмюэл Клукас 56′
15 Уэйн Раутледж
12 Натан Дайер 45′
14 Том Кэрролл
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
3 Угловые 3
5 Фолы 13
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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