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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» победил «Суонси», «Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ победил «Суонси Сити».

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал форвард Ромелу Лукаку, отличившийся на 5-й минуте матча. Чилийский нападающий Алексис Санчес увеличил преимущество хозяев в середине первого тайма.

В других поединках 32-го тура «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле разгромил «Саутгемптон» (3:0), «Уотфорд» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), «Лестер Сити» в гостях одолел «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счётом победил «Хаддерсфилд Таун» (1:0), а «Вест Бромвич Альбион» дома проиграл «Бёрнли» (1:2).

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