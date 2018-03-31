Качать Шаву. Как Аршавин играет в Казахстане
Андрей Аршавин снова отличился в Казахстане. «СЭ» — о проекте «Аршавин в «Кайрате».
Андрей Аршавин снова отличился в Казахстане. «СЭ» — о проекте «Аршавин в «Кайрате».
ПЕРЕЕЗД В
Коротко о документообороте — Андрей в «Кайрате» третий год. В марте 2016-го он подписал двухлетний контракт с клубом, а в конце прошлого года продлил соглашение еще на сезон. В «Кайрат» его позвал Александр Бородюк, который в тот момент
Британское издание The Sun с иронией прокомментировало этот трансфер, предположив, что читатели никогда прежде не слышали о новом клубе Аршавина. Самого Андрея неизвестность алматинской команды, судя по всему, не беспокоила вовсе: там играл бывший партнер по «Зениту» Анатолий Тимощук, а с Бородюком, ставшим главным тренером «Кайрата» за несколько месяцев до этого, в самом конце 2015-го, их связывала долгая работа в сборной России и бронза Евро-2008. Вот только российский специалист не задержался в Казахстане надолго — уже в начале апреля, после трех стартовых туров, в которых «Кайрат» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью, Бородюк ушел. Аршавин через год рассказал в интервью, что в тот момент эмоции едва не взяли верх — он был готов уйти из клуба вслед за тренером, который его туда позвал. От этих мыслей футболиста отговорил сам Бородюк, и вряд ли Андрей с тех пор хоть раз пожалел об этом.
ЛУЧШИЙ ИГРОК ЧЕМПИОНАТА ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛИСТОВ
В пятой игре россиянин забил свой дебютный гол («Актобе», 3:0), в девятой — сделал дубль («Окжетпес», 6:0). К концу первого в его жизни чемпионата Казахстана, в котором алматинцы взяли серебро, на два очка отстав от «Астаны», личная статистика игрока была такой — восемь голов и девять результативных передач в 28 играх. Журналисты признали Аршавина лучшим игроком турнира, один из забитых им мячей — в ворота «Тараза» — клуб назвал самым красивым голом «Кайрата» в сезоне. А владелец клуба Кайрат Боранбаев отметил возросшую посещаемость выездных матчей алматинцев: ««На Аршавина ходит весь Казахстан! Он стал послом России».
ВЫИГРАННЫЙ СПОР
Результативность Аршавина в первом сезоне позволила ему выиграть заочный спор с казахстанским блогером и журналистом Петром Воликовым, который перед началом того чемпионата, критически оценив трансфер российского футболиста в «Кайрат», заявил, что успеха в
ВЫБРОШЕННАЯ МЕДАЛЬ И ПЕРВЫЕ ТРОФЕИ
В ноябре 2016-го «Кайрат» уступил «Астане» и второй трофей сезона — вслед за чемпионатом был проигран Кубок страны (0:1). Перед матчем на стадионе раздавал автографы Паоло Мальдини, после — бросал серебряную медаль на трибуны раздосадованный поражением Аршавин. Награду поймал один из болельщиков, позже разместивший в интернете объявление о ее продаже. Первой большой победы в новой стране россиянину пришлось ждать почти год: 4 марта 2017-го, на старте второго сезона в «Кайрате», Андрей поднял над головой трофей — Суперкубок Казахстана, добытый в борьбе все с той же «Астаной» (2:0). Затем была напряженная борьба в чемпионате до самого последнего тура — на финише алматинцев и столичный клуб разделил всего лишь один балл, и «Кайрату» вновь пришлось довольствоваться серебром. Зато Кубок страны на этот раз достался команде Аршавина — в финале был обыгран «Атырау» (1:0). Россиянин провел второй год в
ПРОДАВЕЦ БУРГЕРОВ
В начале 2018 года в
ТРЕТИЙ СЕЗОН
Через два месяца Аршавину исполнится 37 лет, но он и не думает сбавлять оборотов. Андрей уверенно начал третий для себя сезон в Алма-Ате: в стартовых трех турах у него гол и результативная передача, а у «Кайрата» — две победы и ничья. Всего на сегодняшний момент в составе алматинцев Андрей провел 64 игры, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Самое время вспомнить — лучший игрок сборной России на ЧЕ-2008 и 2012, однажды добравшийся до шестого места в списке претендентов на «Золотой мяч», еще ни разу не принимал участия в чемпионатах мира. Может быть, пора?