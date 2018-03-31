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17:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» и «Слуцка» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи первого тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Гомеля» принимали гостей из «Слуцка» и завершили встречу без забитых мячей — 0:0.

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Позже солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле с брестским «Динамо», а минские динамовцы на поле ФК «Минск» будут соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Заключительные поединки стартового тура состоятся в воскресенье, 1 апреля: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо» (Минск), «Городея» — «Днепр» (Могилев), БАТЭ (Борисов) — «Смолевичи».

Два матча, состоявшиеся 30 марта, завершились вничью: «Луч» (Минск) — «Минск» — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Витебск» — 1:1. Первый гол 28-го чемпионата страны забил полузащитник витебчан Антон Матвеенко, поразивший ворота «Немана» на 25-й минуте игры. Хозяев спас от поражения Вячеслав Глеб, сравнявший счет на 2-й компенсированной минуте второго тайма.

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