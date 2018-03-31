Футболисты «Гомеля» и «Слуцка» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Гомеля» принимали гостей из «Слуцка» и завершили встречу без забитых мячей — 0:0.

Позже солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле с брестским «Динамо», а минские динамовцы на поле ФК «Минск» будут соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Заключительные поединки стартового тура состоятся в воскресенье, 1 апреля: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо» (Минск), «Городея» — «Днепр» (Могилев), БАТЭ (Борисов) — «Смолевичи».