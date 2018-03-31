Египетский футболист Салах повторил рекорд Роналду и ван Перси в чемпионате Англии

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В субботу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии. Салах забил победный гол на 84-й минуте матча. «Ливерпуль» набрал 66 очков и вышел на второе место в таблице чемпионата. От «Манчестер Сити», идущего на первой позиции, «Ливерпуль», сыгравший на две игры больше, отстает на 15 очков.

Этот матч стал 21-м для Салаха в текущем сезоне, в котором он забил хотя бы один мяч. Он повторил достижение двух бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» Роналду и ван Перси по данному показателю. Роналду добился такого результата в сезоне-2007/08, ван Перси — в сезоне-2012/13. В обоих сезонах «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом страны.

Салах забил 29-й мяч в чемпионате, укрепив свое лидерство в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь египтянина английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 24 гола. Салах повторил рекорд ивуарийского форварда Дидье Дрогба, который ранее играл за лондонский «Челси», по количеству голов, забитых африканским игроком в одном сезоне в чемпионате Англии.