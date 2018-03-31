Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Гол Джеко спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала на своём поле «Рому».
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала на своём поле «Рому».
Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль 'Ара» и завершилась со счётом 1:1.
Точный удар Эрика Пульгара вывел вперёд хозяев поля на 18-й минуте. «Роме» удалось отыграться лишь на 76-й минуте благодаря голу Эдина Джеко. Таким образом, «Болонья» продлила свою серию без побед в чемпионате страны до четырёх матчей, а «Рома» не смогла увеличить победную серию до четырёх игр.
«Рома» (60 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (35) находится на 11-й строчке.
|Роберто Донадони
|Эусебио Ди Франческо
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|11
|14
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)