Гол Джеко спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

Точный удар Эрика Пульгара вывел вперёд хозяев поля на 18-й минуте. «Роме» удалось отыграться лишь на 76-й минуте благодаря голу Эдина Джеко. Таким образом, «Болонья» продлила свою серию без побед в чемпионате страны до четырёх матчей, а «Рома» не смогла увеличить победную серию до четырёх игр.