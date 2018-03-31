Гол Джеко спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Эмин Агаларов показал забавное селфи с приемной дочкой
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм0
Кельн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-040
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ганновер-960
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт0
Гамбург0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер2
Верона0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио1
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри0
Торино0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта0
Удинезе0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов0
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Ротор-Волгоград
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас1
Ливерпуль2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар2
Локомотив М1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень3
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург3
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья1
Рома1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Динамо СПб0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Кубань2
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия0
Балтика0
Все события
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Брызгалова: Есть ощущение, что нам верят
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Джеко спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала на своём поле «Рому».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль 'Ара» и завершилась со счётом 1:1.

Точный удар Эрика Пульгара вывел вперёд хозяев поля на 18-й минуте. «Роме» удалось отыграться лишь на 76-й минуте благодаря голу Эдина Джеко. Таким образом, «Болонья» продлила свою серию без побед в чемпионате страны до четырёх матчей, а «Рома» не смогла увеличить победную серию до четырёх игр.

«Рома» (60 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (35) находится на 11-й строчке.

Болонья 1:1
Первый тайм: 1:0
Рома
31.03.2018, 13:30 основной раунд: 30-й тур Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Роберто Донадони Эусебио Ди Франческо
Голы
18′ Эрик Пульгар (Ф. Ди Франческо) 5
9 Эдин Джеко (Д. Перотти) 76′
Составы
36′ Антонио Сантурро 29
Себастьен Де Майо 6
Филип Хеландер 18
Адам Масина 25
72′ Эрик Пульгар 5
Андреа Поли 16
Годфред Донса 77
87′ Родриго Паласио 24
77′ Василис Торосидис 35
Ибраима Мбай 15
90′ Симоне Верди 9
Ладислав Крейчи 11
71′ Федерико Ди Франческо 14
Риккардо Орсолини 8
1 Алиссон
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
16 Даниэле Де Росси 45+2′
24 Алессандро Флоренци
8 Диего Перотти
14 Патрик Шик
4 Раджа Наингголан 17′
30 Жерсон
6 Кевин Стротман 75′
23 Грегуар Дефрель
92 Стефан Эль-Шаарави 61′
9 Эдин Джеко
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
1 Удары в створ 5
3 Угловые 11
14 Фолы 7
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив»
Шипулин вернулся и проиграл всем на ЧР по биатлону
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Без права на ошибку. Почему возвращение Шараповой стало кошмаром
Русский Витязь в Британии: Поветкин против гиганта
«Барселона» положила глаз на вундеркинда из Голландии
Брызгалова: Есть ощущение, что нам верят
Новости
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь