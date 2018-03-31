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15:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» забила два мяча за шесть минут и одержала третью победу подряд

Футбольный клуб «Астана» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в третьем туре чемпионата Казахстана среди комнад премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, состоявшийся на «Астана Арене», закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Действующий чемпион вышел вперед на девятой минуте усилиями Патрика Твумаси, замкнувшего головой подачу с фланга.

Спустя шесть минут Роман Муртазаев удвоил преимущество команды, поймав соперника на ошибке.

«Астана», одержавшая третью победу подряд, с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. На счету «Кайсара» один балл.

Ранее в других матчах тура алмаинский «Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Актобе» (1:1), а павлодарский «Иртыш» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях уральскому «Акжайыку» (0:1).

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