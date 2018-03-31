«Астана» забила два мяча за шесть минут и одержала третью победу подряд

Матч, состоявшийся на «Астана Арене», закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Астана» и «Кайрат» сыграют с клубами первой лиги в 1/8 финала Кубка РК

«Астана», одержавшая третью победу подряд, с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. На счету «Кайсара» один балл.

Ранее в других матчах тура алмаинский «Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Актобе» (1:1), а павлодарский «Иртыш» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях уральскому «Акжайыку» (0:1).