«Астана» забила два мяча за шесть минут и одержала третью победу подряд
Футбольный клуб «Астана» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в третьем туре чемпионата Казахстана среди комнад
Футбольный клуб «Астана» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в третьем туре чемпионата Казахстана среди комнад
Матч, состоявшийся на «Астана Арене», закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Действующий чемпион вышел вперед на девятой минуте усилиями Патрика Твумаси, замкнувшего головой подачу с фланга.
Спустя шесть минут Роман Муртазаев удвоил преимущество команды, поймав соперника на ошибке.
«Астана», одержавшая третью победу подряд, с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. На счету «Кайсара» один балл.
Ранее в других матчах тура алмаинский «Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Актобе» (1:1), а павлодарский «Иртыш» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях уральскому «Акжайыку» (0:1).