«Кайрат» из-за автогола потерял первые очки в сезоне
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с «Актобе» в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с «Актобе» в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча, прошедшая в Шымкенте (в связи с дисквалификацией Центрального стадиона Актобе и отсутствием резервного поля, а также запретом переноса матча в Алматы,), закончилась со счетом 1:1.
Номинальные хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте игры, когда защитник «Кайрата» Шелдон Бато, пытаясь прервать прострел соперника, срезал мяч в собственные ворота.
Однако радость актюбинцев была недолгой. Спустя семь минут Исаэль сравнял счет с передачи Андрея Аршавина.
Таким образом, «Кайрат» впервые в сезоне сыграл вничью после побед в двух стартовых играх. На счету алматинской команды семь очков, у «Актобе» 4.