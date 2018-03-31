«Кайрат» из-за автогола потерял первые очки в сезоне

Встреча, прошедшая в Шымкенте (в связи с дисквалификацией Центрального стадиона Актобе и отсутствием резервного поля, а также запретом переноса матча в Алматы,), закончилась со счетом 1:1.

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Номинальные хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте игры, когда защитник «Кайрата» Шелдон Бато, пытаясь прервать прострел соперника, срезал мяч в собственные ворота.

Однако радость актюбинцев была недолгой. Спустя семь минут Исаэль сравнял счет с передачи Андрея Аршавина.