Воспитанник российского футбола перешел в «Актобе»

Контракт подписан до конца года.

В межсезонье футболиста сватали в «Кызыл-Жар СК», но в итоге он оказался в команде Владимира Муханова, под руководством которого ранее выступал в «Окжетпесе».

В казахстанском чемпионате Волков выступает с 2011 года («Тобол», «Окжетпес»), за это время провел 206 игр, забил десять голов. Что интересно, использовался на разных позициях — в нападении, полузащите и защите. Чаще действует на левом фланге, так как рабочая нога — левая.