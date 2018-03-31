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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник российского футбола перешел в «Актобе»

37-летний воспитанник «ФШМ Торпедо» Виталий Волков продолжит карьеру в «Актобе», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

Контракт подписан до конца года.

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В межсезонье футболиста сватали в «Кызыл-Жар СК», но в итоге он оказался в команде Владимира Муханова, под руководством которого ранее выступал в «Окжетпесе».

В казахстанском чемпионате Волков выступает с 2011 года («Тобол», «Окжетпес»), за это время провел 206 игр, забил десять голов. Что интересно, использовался на разных позициях — в нападении, полузащите и защите. Чаще действует на левом фланге, так как рабочая нога — левая.

Напомним, «Актобе» с третьего тура КПЛ может играть футболистами, подписанными в период межсезонья. В данном туре «красно-белые» встретятся с «Кайратом» в Шымкенте.

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