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20:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Луча» сыграли вничью в дебютном матче чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовом поединке 28-го чемпионата Беларуси дебютанты высшей лиги футболисты столичного «Луча» сыграли вничью с «Минском» — 0:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Позже гродненский «Неман» примет на своем поле гостей из «Витебска».

Еще три встречи состоятся в субботу, 31 марта. Серебряные призеры прошлого чемпионата футболисты минского «Динамо» сыграют с жодинским «Торпедо-БелАЗом», обладатель бронзы солигорский «Шахтер» будет соперничать с брестским «Динамо», а «Гомель» встретится со «Слуцком».

Игровая программа стартового тура завершится 1 апреля. Чемпион страны борисовский БАТЭ на своем поле проэкзаменует еще одного новичка высшей лиги — «Смолевичи», футболисты «Ислочи» встретятся с минским «Торпедо», «Городея» примет у себя дома могилевский «Днепр».

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