Футболисты «Луча» сыграли вничью в дебютном матче чемпионата Беларуси

Позже гродненский «Неман» примет на своем поле гостей из «Витебска».
Еще три встречи состоятся в субботу, 31 марта. Серебряные призеры прошлого чемпионата футболисты минского «Динамо» сыграют с жодинским «Торпедо-БелАЗом», обладатель бронзы солигорский «Шахтер» будет соперничать с брестским «Динамо», а «Гомель» встретится со «Слуцком».
Игровая программа стартового тура завершится 1 апреля. Чемпион страны борисовский БАТЭ на своем поле проэкзаменует еще одного новичка высшей лиги — «Смолевичи», футболисты «Ислочи» встретятся с минским «Торпедо», «Городея» примет у себя дома могилевский «Днепр».