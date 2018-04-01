Футболист «Арсенала» лечится веганской диетой

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По словам футболиста, смена рациона помогла ему справиться с болями в голеностопах.

«В начале сезона я перешел на веганскую диету на несколько недель ради детокса организма. Но я так хорошо себя чувствовал, что решил продолжить. Я питаюсь таким образом уже шесть месяцев. У меня всегда были небольшие проблемы с голеностопами, после тяжелых матчей болели суставы. Но теперь мне больше не приходится об этом беспокоиться.

Перестать есть то, что я ел раньше, было нелегко. Пару дней я чувствовал себя не очень хорошо, но к третьей неделе мое самочувствие заметно улучшилось. Я просыпался с утра, и у меня было много энергии, не так как раньше, когда приходилось раз пять выключать будильник, чтобы проснуться", — рассказал Бельерин.