Футболист «Арсенала» лечится веганской диетой
Испанский полузащитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что поправил свое здоровье, перейдя на веганскую диету.
Испанский полузащитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что поправил свое здоровье, перейдя на веганскую диету.
По словам футболиста, смена рациона помогла ему справиться с болями в голеностопах.
«В начале сезона я перешел на веганскую диету на несколько недель ради детокса организма. Но я так хорошо себя чувствовал, что решил продолжить. Я питаюсь таким образом уже шесть месяцев. У меня всегда были небольшие проблемы с голеностопами, после тяжелых матчей болели суставы. Но теперь мне больше не приходится об этом беспокоиться.
Перестать есть то, что я ел раньше, было нелегко. Пару дней я чувствовал себя не очень хорошо, но к третьей неделе мое самочувствие заметно улучшилось. Я просыпался с утра, и у меня было много энергии, не так как раньше, когда приходилось раз пять выключать будильник, чтобы проснуться", — рассказал Бельерин.
При этом он признался, что теперь над ним активно шутят партнеры по команде, которые часто пытаются подложить ему мясо в еду, пока он не видит.