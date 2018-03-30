Астанинскому футболисту с ампутированной ногой выдадут коляску

«Мы с ним связались после разговора с министерством труда. Он пообещал к нам приехать. Я ему объяснила, что мы постараемся решить эти вопросы. Сегодня с ним разговаривала, он сказал, что пока приехать к нам не может. Он собирается в Алматы на спортивные сборы по сидячему волейболу на три недели. Он завтра уезжает, поэтому попросил перенести эту встречу», — цитирует слова председателя Общественного объединения инвалидов центра «Независимая жизнь «Дос» Дины Ердильдиновой BNews.kz.