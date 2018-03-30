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15:55 (мск), источник: Prosports.kz

Астанинскому футболисту с ампутированной ногой выдадут коляску

Союз Организаций Инвалидов Казахстана откликнулся одним из первых.

Источник: Prosports.kz

30 марта представители Союза Организаций Инвалидов Казахстана связались с Бахтияром Мухаметкалиевым, сообщает Prosports.kz.

Воспитаннику футбольного центра «Астана», который обратился к казахстанским чиновникам с просьбой оказать содействие в получении инвалидной коляски, в связи с ампутацией ноги, выдадут инвалидное кресло.

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Ранее 18-летний спортсмен записал видеообращение, в котором высказал свое возмущение о том, что ему не выдают инвалидную коляску,

«Мы с ним связались после разговора с министерством труда. Он пообещал к нам приехать. Я ему объяснила, что мы постараемся решить эти вопросы. Сегодня с ним разговаривала, он сказал, что пока приехать к нам не может. Он собирается в Алматы на спортивные сборы по сидячему волейболу на три недели. Он завтра уезжает, поэтому попросил перенести эту встречу», — цитирует слова председателя Общественного объединения инвалидов центра «Независимая жизнь «Дос» Дины Ердильдиновой BNews.kz.

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