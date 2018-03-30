Астанинскому футболисту с ампутированной ногой выдадут коляску
Союз Организаций Инвалидов Казахстана откликнулся одним из первых.
Союз Организаций Инвалидов Казахстана откликнулся одним из первых.
30 марта представители Союза Организаций Инвалидов Казахстана связались с Бахтияром Мухаметкалиевым, сообщает Prosports.kz.
Воспитаннику футбольного центра «Астана», который обратился к казахстанским чиновникам с просьбой оказать содействие в получении инвалидной коляски, в связи с ампутацией ноги, выдадут инвалидное кресло.
Ранее 18-летний спортсмен записал видеообращение, в котором высказал свое возмущение о том, что ему не выдают инвалидную коляску,
«Мы с ним связались после разговора с министерством труда. Он пообещал к нам приехать. Я ему объяснила, что мы постараемся решить эти вопросы. Сегодня с ним разговаривала, он сказал, что пока приехать к нам не может. Он собирается в Алматы на спортивные сборы по сидячему волейболу на три недели. Он завтра уезжает, поэтому попросил перенести эту встречу», — цитирует слова председателя Общественного объединения инвалидов центра «Независимая жизнь «Дос» Дины Ердильдиновой BNews.kz.