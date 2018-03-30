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15:48 (мск), источник: Sports.kz

«Акжайык», «Иртыш» и «Ордабасы» — оштрафованы, а Мазяр — дисквалифицирован

Прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором были приняты следующие решения.

— За неоднократный выход из технической зоны и препятствие работе судейской бригады в отношении главного тренера команды «Акжайык» Мазяр Владимира Ивановича в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Дисциплинарного регламента применить санкцию в виде дисквалификации на один матч.

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— За недисциплинированное поведение официального лица команды на ФК «Акжайык» в соответствии с пунктом 2 статьи 48 и приложением 1 к Дисциплинарному регламенту наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 240 500 тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольному клубу «Акжайык» оплатить штраф до 17 апреля 2018 года.

— За выход на футбольное поле постороннего лица на ФК «Иртыш» в соответствии со статьей 62 и Приложением № 1 к Дисциплинарному регламенту наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 120 250 тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольному клубу «Иртыш» оплатить штраф до 17 апреля 2018 года.

— За непредоставленный интернет для трансляции матча на ФК «Ордабасы» в соответствии со статьей 66 и пунктом 8 Приложения № 2 к Дисциплинарному регламенту наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 120 250 тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольному клубу «Ордабасы» оплатить штраф до 17 апреля 2018 года.

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