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15:22 (мск), источник: Sports.kz

Назначен новый глава департамента судейства и инспектирования КФФ

Новым директором департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола назначен известный в прошлом отечественный арбитр Сергей Кенетаев.

Ранее он занимал должность заместителя директора департамента судейства и инспектирования КФФ. Сергей Кенетаев будет курировать работу казахстанских арбитров и вести подготовку квалифицированных кадров. Биографическая справка: Кенетаев Сергей МельсовичРодился 14 сентября 1966 года. Имеет высшее физкультурное образование. В период с 1984 по 1995 гг. выступал за футбольные клубы «Уралец», «Целинник», «Кокше». Провёл свыше 180 матчей, забил 23 мяча.

В 1986 году стал обладателем Кубка Казахской ССР. В период с 1996 по 2008 годы обслуживал матчи Чемпионата Казахстана в качестве арбитра (181 матч).2000 — 2003 гг. — судья международной категории ФИФА (11 матчей). С 2001 года — Национальный судья высшей категории. С 2009 года — инспектор матчей Чемпионатов РК.

В период с 1998 по 2000 годы — ведущий специалист отдела туризма и спорта Комитета физической культуры, туризма и спорта города Астаны. В период с 2000 по 2004 гг. — главный специалист отдела олимпийских видов спорта Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту.2011 г. — заместитель начальника департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана.

С 2012 года — директор департамента детско-юношеского футбола ФФК. С 2018 года — заместитель директора департамента судейства и инспектирования КФФ. С марта 2018 года — директор департамента судейства и инспектирования КФФ. Женат. Двое детей, трое внуков.

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