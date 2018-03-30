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14:59 (мск), источник: Р-Спорт

Аллегри: Футболист «Ювентуса» Кьеллини здоров и будет играть с «Миланом»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сможет сыграть в матче чемпионата Италии по футболу с «Миланом», заявил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Источник: РИА "Новости"

Кьеллини получил травму бедра 17 марта в матче 29-го тура чемпионата Италии со СПАЛом (0:0). Ранее «Ювентус» сообщал, что повреждение оказалось незначительным, однако существовала вероятность, что защитник может пропустить встречу 30-го тура чемпионата Италии с «Миланом» 31 марта и первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 3 апреля.

«Кьеллини в порядке, он будет играть завтра, — сказал Аллегри, которого цитирует Football Italia. — Хуан Куадрадо? Он завтра будет готов выйти. Федерико Бернардески на следующей неделе вернется в состав. Марио Манджукич в порядке».

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