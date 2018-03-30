Аллегри: Футболист «Ювентуса» Кьеллини здоров и будет играть с «Миланом»

Кьеллини получил травму бедра 17 марта в матче 29-го тура чемпионата Италии со СПАЛом (0:0). Ранее «Ювентус» сообщал, что повреждение оказалось незначительным, однако существовала вероятность, что защитник может пропустить встречу 30-го тура чемпионата Италии с «Миланом» 31 марта и первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» 3 апреля.