ПСЖ рассматривает Тухеля и Лева в качестве замены Эмери на посту тренера команды

Источник: AP 2018

По данным немецкого Bild, Тухель уже ищет себе помощника для работы на посту главного тренера «ПСЖ».

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В то же время немецкое издание отмечает, что, по их информации, Лев не будет тренировать какую-либо клубную команду в следующем сезоне.

Ранее L’Equipe сообщала, что Эмери предстоящим летом покинет пост главного тренера «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, но вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому «Реалу».