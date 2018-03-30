Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
«Газпром-Медиа» раскрыл, сколько заплатил за 25% Comedy Club
Ученые открыли «новый орган»
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
31.03
Луч-Энергия
Балтика
Футбол. Первый дивизион
31.03
Динамо СПб
Шинник
Футбол. Первый дивизион
31.03
Сибирь
Химки
Футбол. Первый дивизион
31.03
Енисей
Кубань
Футбол. Зарубежный
31.03
Болонья
Рома
Футбол. Премьер-лига
31.03
Амкар
Локомотив М
Все события
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля
СМИ: Бой Поветкина и Джошуа пройдет в Москве или Великобритании
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
В фаст-фуде нашли фталаты
Почти половина генетических тестов могут врать
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
12Россия проиграла Франции
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
13:52 (мск), источник: Р-Спорт

ПСЖ рассматривает Тухеля и Лева в качестве замены Эмери на посту тренера команды

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассматривает экс-тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля и Йоахима Лева, возглавляющего сборную Германии, в качестве замены испанцу Унаи Эмери на посту главного тренера команды, сообщает французское издание L’Equipe.

Источник: AP 2018

По данным немецкого Bild, Тухель уже ищет себе помощника для работы на посту главного тренера «ПСЖ».

Читайте также
ПСЖ готов подписать с Пьяничем пятилетний контракт на € 40 млн

В то же время немецкое издание отмечает, что, по их информации, Лев не будет тренировать какую-либо клубную команду в следующем сезоне.

Ранее L’Equipe сообщала, что Эмери предстоящим летом покинет пост главного тренера «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, но вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Тухель возглавлял «Боруссию» с 2015 по 2017 год, под его руководством команда становилась второй и третьей в чемпионате Германии.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тутберидзе: на ЧМ в Милан мы с фигуристкой Загитовой приехали "размазанными"
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля
СМИ: Бой Поветкина и Джошуа пройдет в Москве или Великобритании
«Вашингтон» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ
«Флорида» проиграла «Оттаве», Дадонов набрал 60-е очко в сезоне
СМИ: Роналду пропустит матч примеры ради отдыха перед ЛЧ
Работа тренеров биатлонистов РФ признана неудовлетворительной
Спорт-Экспресс
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь