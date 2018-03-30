ПСЖ рассматривает Тухеля и Лева в качестве замены Эмери на посту тренера команды
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассматривает
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассматривает
По данным немецкого Bild, Тухель уже ищет себе помощника для работы на посту главного тренера «ПСЖ».
В то же время немецкое издание отмечает, что, по их информации, Лев не будет тренировать
Ранее L’Equipe сообщала, что Эмери предстоящим летом покинет пост главного тренера «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, но вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому «Реалу».
Тухель возглавлял «Боруссию» с 2015 по 2017 год, под его руководством команда становилась второй и третьей в чемпионате Германии.