«Астана» и «Кайрат» сыграют с клубами первой лиги в 1/8 финала Кубка РК

На этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы премьер-лиги, которые присоединятся к четырем команды первой лиги, выигравшие группы на предварительном этапе.
Матчи 1/8 финала пройдут 18 апреля на полях команд, указанных первыми. Победитель пары определяется по итогам одной игры: в случае ничьи в основное время, будет назначено дополнительное, а при необходимости — серия пенальти.
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка РК:
«Кыран» — «Ордабасы»
«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК»
«Махтаарал» — «Астана»
«Тараз» — «Иртыш»
«Кайсар» — «Актобе»
«Акжайык» — «Атырау»
«Окжетпес» — «Кайрат»
«Тобол» — «Жетысу».