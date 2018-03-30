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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Кайрат» сыграют с клубами первой лиги в 1/8 финала Кубка РК

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

На этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы премьер-лиги, которые присоединятся к четырем команды первой лиги, выигравшие группы на предварительном этапе.

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Матчи 1/8 финала пройдут 18 апреля на полях команд, указанных первыми. Победитель пары определяется по итогам одной игры: в случае ничьи в основное время, будет назначено дополнительное, а при необходимости — серия пенальти.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка РК:
«Кыран» — «Ордабасы»
«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК»
«Махтаарал» — «Астана»
«Тараз» — «Иртыш»
«Кайсар» — «Актобе»
«Акжайык» — «Атырау»
«Окжетпес» — «Кайрат»
«Тобол» — «Жетысу».

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