«Астана» и «Кайрат» сыграют с клубами первой лиги в 1/8 финала Кубка РК

На этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы премьер-лиги, которые присоединятся к четырем команды первой лиги, выигравшие группы на предварительном этапе.

Матчи 1/8 финала пройдут 18 апреля на полях команд, указанных первыми. Победитель пары определяется по итогам одной игры: в случае ничьи в основное время, будет назначено дополнительное, а при необходимости — серия пенальти.