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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» покинул «Кайрат» через 45 дней после подписания контракта

Бывший полузащитник сборной Израиля Гай Ассулин покидает «Кайрат». Об этом объявил официальный сайт клуба.

Контракт Ассулина и «Кайрата» расторгнут по обоюдному согласию сторон. В официальном заявлении клуб сообщил, что футболист покидает команду по семейным обстоятельств.

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26-летний Ассулин перешел в «Кайрат» 13 февраля, подписав двухлетний контракт. В алматинском клубе он успел провести два матча: в Суперкубке против «Астаны» (0:3) израильтянин вышел на замену на 68-й минуте, а игре первого тура с «Кызыл-Жар СК» (2:1) провел на поле первый тайм.

Ассулин известен тем, что провел один официальный матч за главную команду «Барселоны». Затем в его карьере были английские «Манчестер Сити» и «Брайтон», испанские «Расинг», «Гранада», «Мальорка» и «Эркулес» и израильский «Хапоэль» из Тель-Авива. До перехода в «Кайрат» Ассулин два сезона выступал «Сабадель» из третьей по силе лиге Испании.

Днем ранее «Кайрат» объявил о переходе бразильского полузащитника Хуана Фелипе, который этой осенью играл за македонский «Вардар» в групповом раунде Лиги Европы. Трансферное окно в КПЛ открыто до 3 апреля.

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