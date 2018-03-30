Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» покинул «Кайрат» через 45 дней после подписания контракта

Контракт Ассулина и «Кайрата» расторгнут по обоюдному согласию сторон. В официальном заявлении клуб сообщил, что футболист покидает команду по семейным обстоятельств.

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26-летний Ассулин перешел в «Кайрат» 13 февраля, подписав двухлетний контракт. В алматинском клубе он успел провести два матча: в Суперкубке против «Астаны» (0:3) израильтянин вышел на замену на 68-й минуте, а игре первого тура с «Кызыл-Жар СК» (2:1) провел на поле первый тайм.

Ассулин известен тем, что провел один официальный матч за главную команду «Барселоны». Затем в его карьере были английские «Манчестер Сити» и «Брайтон», испанские «Расинг», «Гранада», «Мальорка» и «Эркулес» и израильский «Хапоэль» из Тель-Авива. До перехода в «Кайрат» Ассулин два сезона выступал «Сабадель» из третьей по силе лиге Испании.