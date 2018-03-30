Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» покинул «Кайрат» через 45 дней после подписания контракта
Бывший полузащитник сборной Израиля Гай Ассулин покидает «Кайрат». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Бывший полузащитник сборной Израиля Гай Ассулин покидает «Кайрат». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Контракт Ассулина и «Кайрата» расторгнут по обоюдному согласию сторон. В официальном заявлении клуб сообщил, что футболист покидает команду по семейным обстоятельств.
26-летний Ассулин перешел в «Кайрат» 13 февраля, подписав двухлетний контракт. В алматинском клубе он успел провести два матча: в Суперкубке против «Астаны» (0:3) израильтянин вышел на замену на 68-й минуте, а игре первого тура с «Кызыл-Жар СК» (2:1) провел на поле первый тайм.
Ассулин известен тем, что провел один официальный матч за главную команду «Барселоны». Затем в его карьере были английские «Манчестер Сити» и «Брайтон», испанские «Расинг», «Гранада», «Мальорка» и «Эркулес» и израильский «Хапоэль» из
Днем ранее «Кайрат» объявил о переходе бразильского полузащитника Хуана Фелипе, который этой осенью играл за македонский «Вардар» в групповом раунде Лиги Европы. Трансферное окно в КПЛ открыто до 3 апреля.