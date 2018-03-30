Когда «Кайрату» придется труднее, чем «Астане». Превью к третьему туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 3

31 марта (суббота).

«Актобе» — «Кайрат»

Из-за неготовности футбольного поля в Актобе матч пройдет в Шымкенте, в результате чего «красно-белые» лишатся важной поддержки болельщиков. Хотя «Актобе» с третьего тура получил возможность играть футболистами, подписанными в период межсезонья. Поэтому можно предположить, что и без родных трибун даст достойный отпор одному из лидеров чемпионата. Другое дело, «Кайрату» нельзя оступаться, чтобы не отстать от «Астаны» в турнирной таблице. И будет любопытно посмотреть, как алматинцы отыграют первую игру на выезде.

Всего команды между собой провели 55 игр, в них 22 победы одержали футболисты «Актобе» при девяти ничьих и 24 поражениях с разницей мячей 66−86. При этом в 1997 году актюбинцы в гостях потерпели самое крупное поражение от кайратовцев со счетом 0:7.

«Астана» — «Кайсар»

Астанчане — фавориты предстоящей встречи. Не должны потерять очки, если сами в этом не подсобят сопернику. В первых двух турах кызылординцы смотрелись неубедительно, хотя играли дома. А тут выезд к действующему чемпиону, не проигрывающему обычно слабым оппонентам. Да и что там говорить, если «Кайсар» во всех восьми гостевых играх с «Астаной» проиграл. Будет чудом, если в этот раз подопечные Стойчо Младенова зацепятся хотя бы за ничью.

Прежде стороны провели 18 очных встреч, 14 раз выиграли астанчане, тогда как одна игра завершилась вничью и еще в трех успех праздновал «Кайсар». Разница мячей 43−11 в пользу северян. В их активе и две самые крупные победы 4:0 (на выезде, 2009) и 5:1 (дома, 2011).

«Атырау» — «Ордабасы»

Если в первом туре «нефтяники» как-то сопротивлялись в Павлодаре (1:2), то во втором выглядели беспомощно в Алматы (0:2). В связи с чем должны были сделать выводы и основательно подготовиться к первой домашней игре сезона. В случае очередной неудачи увязнут в подвале турнирной таблицы. Шымкентцы идут пока без потерь. Нынешний подбор исполнителей позволяет им рассчитывать на стабильное пополнение очков даже на выезде.

В личных встречах преимущество принадлежит «Ордабасы», выигравший в 12 играх из 36 проведенных. Также в 18 случаях фиксировался ничейный результат при шести победах «Атырау». Разница мячей 44−34 в пользу южан, потерпевших самое крупное поражение от атыраусцев в гостях со счетом 0:5 в 2001 году.

«Акжайык» — «Иртыш»

Главный тренер павлодарского клуба Херард Нус как-то сказал, что хочет выигрывать всегда и везде. Так что поглядим, как его команда сыграет в Уральске. Одно дело побеждать дома и совсем другое на чужом поле. Во всяком случае «Иртыш» ни разу не проиграл «Акжайыку» в гостях, единственное поражение павлодарцы потерпели при своих болельщиках в прошлом году в рамках 27-го тура (0:1). При этом одержали 17 побед и еще дважды сыграли вничью с уральцами с разницей мячей в свою пользу 45−7. Также в 2003 и 2004 годах «Иртыш» громил «Акжайык» с одинаковым и самым крупным счетом в личных противостояниях — 6:0.

1 апреля (воскресенье).

«Шахтер» — «Жетысу»

Талдыкорганцы в первых двух турах встречались с непростыми соперниками — «Тоболом» и «Астаной», которым проиграли со счетом 0:1 и 0:2 соответственно. Не помогли даже родные стены, а сейчас им соперничать с «Шахтером» на «Астана Арене». Вроде бы неплохой вариант для «Жетысу», поскольку «горняки» лишены внушительной поддержки своих болельщиков, но беззубая атака семиреченцев настораживает и делает их аутсайдерами предстоящего матча. Вдобавок они замыкают турнирную таблицу, тогда как карагандинцы идут на шестой строчке. Надеемся, от тура к туру «Жетысу» начнет прибавлять и продвигаться вверх по турнирной лестнице, не став заурядным поставщиком очков. Как-никак руководство многое делает для команды.

Ранее соперники провели 46 игр и лишь в десяти из них победил «Жетысу» при десяти ничьих и 26 поражениях с разницей мячей 39−71. Кроме того, талдыкорганский клуб в 2012 году потерпел самые крупные поражения от карагандинцев с одинаковым счетом 1:5.

«Кызыл-Жар СК» — «Тобол»

Несмотря на поражения в первых двух играх чемпионата, петропавловцы продемонстрировали боевитость и неуступчивость, что, безусловно, вселяет оптимизм. Соответственно, костанайцам не отдашь полное предпочтение. К тому же, как показал второй тур, им по-прежнему характерна нестабильность. А потому «Тоболу» необходимо улучшать игру, в противном случае до конца первого круга могут последовать изменения на тренерском мостике. Однако в этой игре удача может улыбнуться любой из сторон.