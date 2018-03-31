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13:22 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналдо порадовался голу Аргентины (видео)

Бывший футболист сделал в это в рекламном ролике батончиков Сникерс.

Источник: AFP 2018

В ролике показывают, что Аргентина забивает гол и все аргентинцы радуются этому в пабах и на дорогах.

Потом внезапно показывают Роналдо, который почему-то тоже радуется голу аргентинской сборной перед телевизором в компании друзей.

Удивленные друзья дают ему Сникерс. Откусив от батончика один раз, Роналдо понимает, что все перепутал. А в титрах пишется, что когда ты голоден, все мешается.

Роналдо два раза выигрывал Чемпионат мира со сборной Бразилии. В 1994 и 2002 годах.

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