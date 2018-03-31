Роналдо порадовался голу Аргентины (видео)

В ролике показывают, что Аргентина забивает гол и все аргентинцы радуются этому в пабах и на дорогах.



Потом внезапно показывают Роналдо, который почему-то тоже радуется голу аргентинской сборной перед телевизором в компании друзей.



Удивленные друзья дают ему Сникерс. Откусив от батончика один раз, Роналдо понимает, что все перепутал. А в титрах пишется, что когда ты голоден, все мешается.



Роналдо два раза выигрывал Чемпионат мира со сборной Бразилии. В 1994 и 2002 годах.