Глава департамента судейства и инспектирования КФФ покинул свой пост

«Николай Левников по семейным обстоятельствам уходит с поста директора департамента судейства и инспектирования КФФ. На эту должность он заступил в январе 2017 года», — говорится в сообщении.

В прошлом Левников — судья международной категории ФИФА. С 1984 по 2001 год в качестве рефери он судил российские и международные матчи. В его активе работа на играх чемпионата Европы-1996, Кубка Конфедераций-1997 и чемпионате мира-1998. С 2001 года — инспектор УЕФА на финальных турнирах чемпионата Европы-2004, Кубка УЕФА 2004 года и чемпионата мира-2006.