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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Глава департамента судейства и инспектирования КФФ покинул свой пост

Известный российский специалист Николай Левников покинул пост директора департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщается на официальном сайте организации.

«Николай Левников по семейным обстоятельствам уходит с поста директора департамента судейства и инспектирования КФФ. На эту должность он заступил в январе 2017 года», — говорится в сообщении.

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В прошлом Левников — судья международной категории ФИФА. С 1984 по 2001 год в качестве рефери он судил российские и международные матчи. В его активе работа на играх чемпионата Европы-1996, Кубка Конфедераций-1997 и чемпионате мира-1998. С 2001 года — инспектор УЕФА на финальных турнирах чемпионата Европы-2004, Кубка УЕФА 2004 года и чемпионата мира-2006.

В 2008—2009 годах Левников возглавлял департамент судейства и инспектирования ФФК. А до своего второго прихода в Казахстанскую федерацию в 2017 года возглавлял судейский комитет Российского футбольного союза.

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