СМИ: Футболист ПСЖ Неймар вернется в расположение команды в конце апреля

В феврале во время матча чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Позднее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев.

В настоящее время 26-летний футболист продолжает восстановление после травмы и находится под наблюдением врача ПСЖ. Ожидается, что после возвращения на поле Неймар проведет три матча в чемпионате Франции — против «Амьена», «Ренна» и «Кана». Одним из вариантов возвращения называется финал Кубка страны, который пройдет 8 мая, если ПСЖ в полуфинале 18 апреля обыграет «Кан».