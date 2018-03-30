Минск и Гродно примут первые матчи 28-го чемпионата Беларуси по футболу

В 17.30 дебютанты элитного дивизиона футболисты столичного «Луча» встретятся с ФК «Минск» на его стадионе. Во втором поединке сегодняшнего игрового дня гродненский «Неман» примет на своем поле гостей из «Витебска».

Еще три встречи состоятся в субботу, 31 марта. Серебряные призеры прошлого чемпионата футболисты минского «Динамо» сыграют с жодинским «Торпедо-БелАЗом», обладатель бронзы солигорский «Шахтер» будет соперничать с брестским «Динамо», а «Гомель» встретится со «Слуцком».

Игровая программа стартового тура завершится 1 апреля. Чемпион страны борисовский БАТЭ на своем поле проэкзаменует еще одного новичка высшей лиги «Смолевичи», футболисты «Ислочи» встретятся с минским «Торпедо», «Городея» примет у себя дома могилевский «Днепр».

Очередной чемпионат Беларуси пройдет по классической схеме — 16 клубов элитного дивизиона встретятся друг с другом по два раза (дома и в гостях). Матчи заключительного 30-го тура намечены на 2 декабря. По итогам двухкругового турнира команды, которые займут 15-е и 16-е места, покинут высшую лигу, им на смену придут два лучших клуба из первой лиги.