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11:09 (мск), источник: БЕЛТА

Минск и Гродно примут первые матчи 28-го чемпионата Беларуси по футболу

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске и Гродно состоятся стартовые матчи первого тура 28-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.30 дебютанты элитного дивизиона футболисты столичного «Луча» встретятся с ФК «Минск» на его стадионе. Во втором поединке сегодняшнего игрового дня гродненский «Неман» примет на своем поле гостей из «Витебска».

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Еще три встречи состоятся в субботу, 31 марта. Серебряные призеры прошлого чемпионата футболисты минского «Динамо» сыграют с жодинским «Торпедо-БелАЗом», обладатель бронзы солигорский «Шахтер» будет соперничать с брестским «Динамо», а «Гомель» встретится со «Слуцком».

Игровая программа стартового тура завершится 1 апреля. Чемпион страны борисовский БАТЭ на своем поле проэкзаменует еще одного новичка высшей лиги «Смолевичи», футболисты «Ислочи» встретятся с минским «Торпедо», «Городея» примет у себя дома могилевский «Днепр».

Очередной чемпионат Беларуси пройдет по классической схеме — 16 клубов элитного дивизиона встретятся друг с другом по два раза (дома и в гостях). Матчи заключительного 30-го тура намечены на 2 декабря. По итогам двухкругового турнира команды, которые займут 15-е и 16-е места, покинут высшую лигу, им на смену придут два лучших клуба из первой лиги.

Год назад, впервые за последнее время, вопрос о чемпионе страны был открыт до последних минут матчей 30-го тура. В итоге золотые медали достались БАТЭ, который в заключительном туре сыграл вничью в гостях у «Городеи», сравняв счет на последних секундах игры 3:3. Борисовчане и минское «Динамо» набрали по 68 очков, но по результатам очных встреч БАТЭ занял первое место, завоевав свой 14-й чемпионский титул.

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