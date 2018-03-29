В КПЛ появился свой Алвес, или что нужно знать о бразильском новичке «Кайрата»

Контракт подписан по схеме «1+1».

«Кайрат» подписал бразильского футболиста с опытом игры в Лиге Европы.

Интересно, что футболист, которого во многих командах звали просто Алвес, не только не молод, но еще малоизвестный. Поиграв какое-то время на родине перебрался в чемпионат Боливии. Правда, за «Ориенте Петролеро» (2012−2013) провел всего девять игр, после чего отправился в чемпионат Болгарии. За софийский ЦСКА (2014−2015) выступал достаточно стабильно, вот только результативностью не отмечался — всего три гола в 28 матчах. А вот за македонский «Вардар» (2015−2018) продемонстрировал отменное голевое чутье, забив 23 гола в 87 играх. Но справедливости ради стоит сказать, что чемпионат Македонии по своему уровню значительно уступает болгарскому.

Когда он играл в Бразилии и Болгарии, его трансферная стоимость составляла миллион и 200 тысяч евро, а в Македонии она равнялась уже 800 тысячам.

Как бы то ни было, «Кайрат» приметил этого игрока и подписал. Надеемся, он поможет алматинцам в этом сезоне завоевать долгожданный чемпионский титул и не станет очередным Сержинью.

Да-да, в 2015 году Сержинью подписал с кайратовцами более длительное трудовое соглашение (на три года). Причем, как и Хуан Фелипе, в молодости поиграл на родине за «Сантос» и «Ред Булл». Но за алматинский клуб так и не заиграл, несмотря на всестороннюю поддержку со стороны бывшего главного тренера Владимира Вайсса и действующего игрока Исаэля Барбозы. В 14 играх отметился лишь тремя голами. В 2016-м Сержинью вернулся в Бразилию, а с прошлого года защищает цвета японского клуба «Мацумото Ямага».

Однако есть одно «но». Сержинью тогда было 24 года и в силу своего возраста он не смог быстро адаптироваться в новом чемпионате, все-таки «Кайрат» стал первым зарубежным клубом в его карьере. Хуан Фелипе более матерый и опытный футболист, поэтому у него должно получиться заиграть.

Напомним, трансферное окно в казахстанской премьер-лиге открыто до 3 апреля. Со всеми текущими трансферами «Кайрата» и других клубов КПЛ можно ознакомиться в нашей «Таблице переходов».