В КПЛ появился свой Алвес, или что нужно знать о бразильском новичке «Кайрата»
«Кайрат» подписал 30-летнего атакующего бразильского полузащитника из македонского «Вардара» Хуана Фелипе Алвеса Рибейро, передает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» подписал 30-летнего атакующего бразильского полузащитника из македонского «Вардара» Хуана Фелипе Алвеса Рибейро, передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт подписан по схеме «1+1».
«Кайрат» подписал бразильского футболиста с опытом игры в Лиге Европы.
Интересно, что футболист, которого во многих командах звали просто Алвес, не только не молод, но еще малоизвестный. Поиграв
Как бы то ни было, «Кайрат» приметил этого игрока и подписал. Надеемся, он поможет алматинцам в этом сезоне завоевать долгожданный чемпионский титул и не станет очередным Сержинью.
Однако есть одно «но». Сержинью тогда было 24 года и в силу своего возраста он не смог быстро адаптироваться в новом чемпионате,
Напомним, трансферное окно в казахстанской
После двух туров подопечные Карлоса Феррера с шестью очками занимают второе место в таблице. Следующую игру в чемпионате они проведут с «Актобе» 31 марта в Шымкенте.