Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Скульптор, сделавший странный бюст Роналду, решил исправиться
И теперь слепил еще один бюст португальца.
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И теперь слепил еще один бюст португальца.
В интернете уже ходил бюст Криштиану, с которого все смеялись. Большинство болельщиков считали ту работу неудачной.
Теперь тот же мастер захотел реабилитироваться и сделал новый бюст Роналду.
При этом скульптор сказал, что ему лично нравился и первый бюст тоже, он им гордился.
Две работы теперь можно сравнить на фотографиях.