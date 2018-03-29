Скульптор, сделавший странный бюст Роналду, решил исправиться

В интернете уже ходил бюст Криштиану, с которого все смеялись. Большинство болельщиков считали ту работу неудачной.



Теперь тот же мастер захотел реабилитироваться и сделал новый бюст Роналду.



При этом скульптор сказал, что ему лично нравился и первый бюст тоже, он им гордился.



Две работы теперь можно сравнить на фотографиях.