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17:33 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Скульптор, сделавший странный бюст Роналду, решил исправиться

И теперь слепил еще один бюст португальца.

В интернете уже ходил бюст Криштиану, с которого все смеялись. Большинство болельщиков считали ту работу неудачной.

Теперь тот же мастер захотел реабилитироваться и сделал новый бюст Роналду.

При этом скульптор сказал, что ему лично нравился и первый бюст тоже, он им гордился.

Две работы теперь можно сравнить на фотографиях.

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