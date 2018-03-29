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17:32 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Ибрагимовича уже не считают простым смертным

Новый тренер уверен, что он уже сразу может играть.

Источник: AP 2018

В «Лос-Анджелес Гэлакси», куда на днях перешел Златан, говорят, что он сможет сыграть за новую команду уже в эту субботу.

Тренер говорит, что Ибрагимович — это не простой смертный. И думает, что сам игрок тоже считает точно так же.

Легендарный швед не может пока еще отыграть полный матч. Но уже в этой игре на какое-то время может выйти на поле.

Новый тренер вспомнил, что Ибрагимович за свою карьеру играл в абсолютно разных игровых схемах. И ему все равно, он сможет нормально вписаться в любую новую тактику.

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