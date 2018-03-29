Ибрагимовича уже не считают простым смертным

В «Лос-Анджелес Гэлакси», куда на днях перешел Златан, говорят, что он сможет сыграть за новую команду уже в эту субботу.



Тренер говорит, что Ибрагимович — это не простой смертный. И думает, что сам игрок тоже считает точно так же.



Легендарный швед не может пока еще отыграть полный матч. Но уже в этой игре на какое-то время может выйти на поле.



Новый тренер вспомнил, что Ибрагимович за свою карьеру играл в абсолютно разных игровых схемах. И ему все равно, он сможет нормально вписаться в любую новую тактику.