Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Ибрагимовича уже не считают простым смертным
Новый тренер уверен, что он уже сразу может играть.
Новый тренер уверен, что он уже сразу может играть.
В «Лос-Анджелес Гэлакси», куда на днях перешел Златан, говорят, что он сможет сыграть за новую команду уже в эту субботу.
Тренер говорит, что Ибрагимович — это не простой смертный. И думает, что сам игрок тоже считает точно так же.
Легендарный швед не может пока еще отыграть полный матч. Но уже в этой игре на
Новый тренер вспомнил, что Ибрагимович за свою карьеру играл в абсолютно разных игровых схемах. И ему все равно, он сможет нормально вписаться в любую новую тактику.