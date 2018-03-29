Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Месси купил отель
Теперь на Ибице.
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Об этом пишут в прессе. Игрок «Барселоны» купил гостиницу на второй линии от очень дорогого и популярного пляжа. В.
этом отеле 52 номера. И самый дешевый из них стоит 226 фунтов за сутки. А самый дорогой 525 фунтов. На крыше есть бар и бассейн.
Лионель покупает уже не первый отель. В прошлом году говорили, что он приобрел гостиницу в Сиджесе.