Месси купил отель

Источник: AFP 2018

Об этом пишут в прессе. Игрок «Барселоны» купил гостиницу на второй линии от очень дорогого и популярного пляжа. В.

этом отеле 52 номера. И самый дешевый из них стоит 226 фунтов за сутки. А самый дорогой 525 фунтов. На крыше есть бар и бассейн.