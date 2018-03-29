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14:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Месси купил отель

Теперь на Ибице.

Источник: AFP 2018

Об этом пишут в прессе. Игрок «Барселоны» купил гостиницу на второй линии от очень дорогого и популярного пляжа. В.

этом отеле 52 номера. И самый дешевый из них стоит 226 фунтов за сутки. А самый дорогой 525 фунтов. На крыше есть бар и бассейн.

Лионель покупает уже не первый отель. В прошлом году говорили, что он приобрел гостиницу в Сиджесе.

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