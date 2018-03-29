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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Где справедливость, или чем «Актобе» лучше «Тараза»?

С «красно-белых» сняли запрет на регистрацию игроков.

«Актобе» — один из проблемных казахстанских клубов на сегодняшний день по части накопившихся долгов. В ФИФА рассматривают несколько дел против этой команды, задолжавшей своим бывшим футболистам достаточно солидную сумму денег. Несмотря на это, ей каким-то образом удается избежать серьезных санкций, тогда как в прошлом году с «Тараза» сняли шесть очков за неисполнение решения по выплате задолженности лишь одному игроку (Обиора Одита), тем самым «помогли» южанам вылететь в первую лигу. Двойные стандарты? Чем «Актобе» лучше «Тараза»? Думается, актюбинцы заслуживают, как минимум, аналогичного наказания. Этого мнения придерживается и казахстанский специалист Агадилда Хасенов.

С «Тараза» сняли шесть очков за неуплату долгов футболисту.

— Считаю, правила должны быть одинаковы для всех, тогда они имеют свою силу организации и мотивационную функцию. Если подход такой избирательный, появляется недоверие. Это неправильно и не красит футбольные структуры. Футбол тем и хорош, что он справедлив по большому счету. Казалось бы жестко поступили с «Таразом», но другие клубы, в частности «Актобе», выводов не сделали. Сейчас «Актобе» оказался в такой же ситуации, но сурового наказания не понес. Получается двойные стандарты? Наверное, это связано с тем, что ФИФА хочет поднять роль национальной федерации, тогда как ее представители, видимо, больше радеют за «Актобе», — рассказал Хасенов.

— При этом долги «Актобе» тянутся с 2014 года.

— Это неверно. Федерация вправе сама принимать решение, не ссылаясь на обращения и письма ФИФА. Напротив, Федерации необходимо убедить ФИФА придерживаться одних правил, как в случае с «Таразом». Иначе получим мину замедленного действия, ведь завтра в аналогичной ситуации могут оказаться и другие клубы. Если правовое поле исчезнет, куда мы скатимся?

Напомним, «Актобе» увяз в многомиллионных долгах, тянущихся с 2014 года. Как рассказали в управлении облспорта, речь идет почти о 600 миллионах тенге. Причем задолжал клуб не только футболистам, но и поставщикам за различные услуги. Некоторые бывшие игроки команды обратились с жалобами в ФИФА. В начале сезона «красно-белым» запретили в регистрации новых футболистов, но вскоре этот «бан» был снят до лета 2018 года.

После двух туров подопечные Владимира Муханова с тремя очками занимают шестое место в таблице. Следующую игру они проведут с «Кайратом» 31 марта в Шымкенте.

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Где справедливость, или чем "Актобе" лучше "Тараза"?
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