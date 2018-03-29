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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» подписал бразильского футболиста с опытом игры в Лиге Европы

Хавбек начинал карьеру в бразильском «Сантосе».

Алматинский «Кайрат» подписал бразильского футболиста Хуана Фелипе Алвеса Рибейро, информирует официальный сайт клуба.

Игрок выступает на позиции атакующего полузащитника. Контракт подписан по схеме «1+1».

Хуан Филипе начинал заниматься футболом в бразильском «Сантосе». Первым профессиональным клубом игрока был бразильский «Саунту-Андре» из одноименного города. Помимо этого, полузащитник играл в составе таких клубов Бразилии, как «Ред Булл Бразил» и «Сао Карлос».

В карьере игрока был опыт выступления в боливийском чемпионате — в команде «Ориенте Петролеро». В 2014 году, Фелипе перебрался в европейский чемпионат. В течение одного сезона игрока выступал в составе софийского ЦСКА и забил три гола.

Последним клубом игрока был макендоский «Вардар». В его составе, в 2017 году игрок провел шесть матчей на групповой стадии Лиги Европы, забил один гол и сделал один ассист. В чемпионате же в 23 матчах, забил семь голов и шесть раз ассистировал на партнеров по команде. Игрок будет выступать под 30 номером.

Хуан Фелипе Алвес Рибейро

Позиция: полузащитник.

Дата рождения: 05.12.1987 г. (30 лет).

Рост: 175 см.

Вес: 65 кг.

Бьющая нога: левая.

Гражданство: Бразилия.

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