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Хранители медведей сыграли в футбол (фото)
На очень интересной площадке.
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На очень интересной площадке.
Ученые, которые наблюдают за полярными медведями, разыграли прямо на льдине футбольный матч. Такой оригинальной футбольной арены, наверное, еще никто никогда не видел. Зрителей пришло немного. Ведь все это было в Гренландии. Но похоже, что ученым было весело и самим с собой. Фотографию с матча можно посмотреть в Инстаграм.