Футбол в тюрьме обернулся травмой для нападающего сборной Аргентины

Источник: Reuters

По информации издания, форвард навещал в тюрьме брата, осужденного на 16 лет за нападение на инкассаторов. Во время визита Тевес сыграл с заключенными в футбол. Газета отмечает, что во время игры никто не жалел нападающего, в результате он получил травму ноги и пропустит около трех недель.

34-летний Тевес вернулся в «Бока Хуниорс» в январе 2018. В этом сезоне футболист сыграл семь матчей и забил три мяча за аргентинскую команду. До этого нападающий выступал за китайский «Шанхай Шэньхуа», где, по данным британских журналистов, он получал 35 миллионов евро в год.