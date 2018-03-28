«Кайрат» близок к подписанию бразильского хавбека

«Инфоспорт», преподнося данную информацию, ссылается на источники, близкие к бразильцу, который, якобы, «услышав про предложение отправиться в Среднюю Азию, вообще не колебался и тут же его принял».

Далее наши коллеги пишут: «Отъезд Фелипе из “Вардара” вызвал большую бурю, потому что красно-черные потеряли креативного футболиста в середине сезона, оставшись при этом без какой-либо выгоды, — хотя бразилец имел с клубом из Скопье контракт до 2020 года». По информации македонских СМИ, трансфер Фелипе в «Кайрат» может быть завершен в ближайшие дни. Следует отметить, что по данным Transfermarkt, контракт 30-летнего Жуана Фелипе с «Вардаром» истекал в июне этого года.