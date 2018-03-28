«Кайрат» близок к подписанию бразильского хавбека
Как пишут СМИ Македонии, алматинский «Кайрат» близок к подписанию одного из недавних лидеров «Вардара» атакующего полузащитника Жуана Фелипе, сообщает Sports.kz.
Как пишут СМИ Македонии, алматинский «Кайрат» близок к подписанию одного из недавних лидеров «Вардара» атакующего полузащитника Жуана Фелипе, сообщает Sports.kz.
«Инфоспорт», преподнося данную информацию, ссылается на источники, близкие к бразильцу, который, якобы, «услышав про предложение отправиться в Среднюю Азию, вообще не колебался и тут же его принял».
Далее наши коллеги пишут: «Отъезд Фелипе из “Вардара” вызвал большую бурю, потому что
Стоимость бразильца аналитиками этого сайта оценивается на данный момент в 800 тысяч евро. В чемпионате Македонии-2017/2018 Жуан Фелипе провел за «Вардар» 23 матча, 7 раз поразив в них ворота соперников и отдав 6 голевых передач.