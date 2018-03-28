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19:07 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» близок к подписанию бразильского хавбека

Как пишут СМИ Македонии, алматинский «Кайрат» близок к подписанию одного из недавних лидеров «Вардара» атакующего полузащитника Жуана Фелипе, сообщает Sports.kz.

«Инфоспорт», преподнося данную информацию, ссылается на источники, близкие к бразильцу, который, якобы, «услышав про предложение отправиться в Среднюю Азию, вообще не колебался и тут же его принял».

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Далее наши коллеги пишут: «Отъезд Фелипе из “Вардара” вызвал большую бурю, потому что красно-черные потеряли креативного футболиста в середине сезона, оставшись при этом без какой-либо выгоды, — хотя бразилец имел с клубом из Скопье контракт до 2020 года». По информации македонских СМИ, трансфер Фелипе в «Кайрат» может быть завершен в ближайшие дни. Следует отметить, что по данным Transfermarkt, контракт 30-летнего Жуана Фелипе с «Вардаром» истекал в июне этого года.

Стоимость бразильца аналитиками этого сайта оценивается на данный момент в 800 тысяч евро. В чемпионате Македонии-2017/2018 Жуан Фелипе провел за «Вардар» 23 матча, 7 раз поразив в них ворота соперников и отдав 6 голевых передач.

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