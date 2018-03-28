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18:54 (мск), источник: Советский спорт

Китайское чудо! С такой академией они хотят выиграть чемпионат мира

Полсотни футбольных полей, 2500 игроков, 24 тренера из мадридского «Реала» — все это лишь небольшая часть дворца-академии, стоящего 130 млн фунтов.

Источник: Советский спорт

За последние годы Китай стал главным скупщиком мировых талантов. Поднебесная предлагает футболистам баснословные контракты. Но не стоит полагать, что китайцы не вкладывают в своей собственное футбольное будущее. Например, «Гуанчжоу Эвергранд» тратит огромные суммы на местную кузницу талантов.

В результате, клуб создал одну из самых больших академий футбола с 50 полноценными футбольными полями и 2500 студентов. Школа занимает более 300 акров территории и обошлась в 130 млн фунтов.

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Конечная цель — помочь Китаю выиграть чемпионат мира. Амбициозно, ничего не скажешь. Принимая во внимание, что сейчас Китай находится на 65 месте в мировом рейтинге ниже даже Боливии и Албании. Но стоит признать и определенный прорыв — за последние годы китайская сборная поднялась сразу на 30 позиций вверх.

Каждый день тренеры и учащиеся проходят мимо 12 метровой копии Кубка чемпионата мира. Видимо, чтобы не забывали, зачем они здесь. Интересно, что небольшая футбольная школа «Гуанчжоу Эвергранд» превратилась в крупнейший футбольный центр всего лишь за какие-то десять месяцев!

Конечно, одной академии и ресурсов недостаточно. Нужны квалифицированные специалисты, чтобы воспитывать будущих чемпионов мира. Именно по этой причине руководство академии наняли на работу 24 тренера из системы мадридского «Реала». Это стало возможным благодаря договору, подписанному между Китаем и гигантами Ла Лиги. Переводчики постоянно работают над переводом указаний и учебников на китайский язык.

Еще в 2016 году тренер Серхио Диас говорил о китайской молодежи: «Мы заметили, что ребята очень хорошо развиты в техническом плане. Но над тактикой и принятием решений нужно усиленно работать». На радость мальчишкам за последние несколько лет в академию приезжал и президент «Реала» Флорентино Перес, и сам Криштиану Роналду.

Что касается цен, то годовое обучение в лучшей академии страны обходится родителям в 60 тысяч юаней, что составляет без малого 550 тысяч рублей.

По китайским меркам, кстати, тоже весьма кусачая цена. Но за такую сумму, помимо уроков футбольного мастерства, будущая звезда получит доступ к бассейну, кинотеатру, библиотеке и тренажерному залу. Кроме того, возможность параллельно заниматься баскетболом, теннисом и волейболом.

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Директор школы Лью Йаньян считает, что его огромной комфортабельной академии и китайскому футболу еще есть куда расти: «Вот увидите, за следующие пять лет наш футбол изменится в лучшую сторону. Мы, как минимум, станем лучшей национальной командой Азии. А через 20−30 лет Китай будет среди лучших сборных всего мира».

Пока что, правда, китайцы проиграли Уэльсу (0:6) и Чехии (1:4) — командам, которые не прошли квалификацию на чемпионат мира в России. Но с такой академией и желанием развиваться Китай разыгрывает карту долгосрочного развития.

Вадим Анисимов

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