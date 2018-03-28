Салах ворвался через бумажную стену на детский конкурс (видео)

Такой сюрприз придумали детям в «Ливерпуле».



На Энфилд Роуд проводили своеобразную игру для школьников. По условиям дети парами должны были комментировать матч своего любимого клуба. Победители получали возможность встретиться с Мохаммедом Салахом.



Но маленькие участники сначала даже и близко не догадывались, какой сюрприз их ждет. В комнате стоял большой картонный постер с изображенным на нем Салахом.



За этим постером в тайном помещении спрятался, собственно, сам настоящий живой Салах. Футболист через наушники слушал детские комментарии матча.



В момент гола в игре, которую комментировали школьники, он разрывал постер и выбегал в комнату.



На то, как реагировали дети, лучше уже самостоятельно посмотреть.