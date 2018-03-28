Салах ворвался через бумажную стену на детский конкурс (видео)
Чтобы порадовать маленьких болельщиков.
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Чтобы порадовать маленьких болельщиков.
Такой сюрприз придумали детям в «Ливерпуле».
На Энфилд Роуд проводили своеобразную игру для школьников. По условиям дети парами должны были комментировать матч своего любимого клуба. Победители получали возможность встретиться с Мохаммедом Салахом.
Но маленькие участники сначала даже и близко не догадывались, какой сюрприз их ждет. В комнате стоял большой картонный постер с изображенным на нем Салахом.
За этим постером в тайном помещении спрятался, собственно, сам настоящий живой Салах. Футболист через наушники слушал детские комментарии матча.
В момент гола в игре, которую комментировали школьники, он разрывал постер и выбегал в комнату.
На то, как реагировали дети, лучше уже самостоятельно посмотреть.