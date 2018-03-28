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17:30 (мск)

Тевес травмировался в тюрьме

Там он тоже играл в футбол.

Источник: Reuters

Брат известного аргентинского нападающего Карлоса Тевеса сидит в тюрьме. Еще с 2010 года. И брат пригласил его в свою тюрьму поиграть в футбол.

Тевес не отказался, приехал поиграть. Но во время игры в этом непривычном месте травмировал мышцы.

Теперь ему придется пропустить около месяца.

Аргентинец сейчас играет за свой родной «Бока Хуниорс». В Европе же его знают в первую очередь по выступлениям за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

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