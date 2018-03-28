Тевес травмировался в тюрьме

Брат известного аргентинского нападающего Карлоса Тевеса сидит в тюрьме. Еще с 2010 года. И брат пригласил его в свою тюрьму поиграть в футбол.



Тевес не отказался, приехал поиграть. Но во время игры в этом непривычном месте травмировал мышцы.



Теперь ему придется пропустить около месяца.



Аргентинец сейчас играет за свой родной «Бока Хуниорс». В Европе же его знают в первую очередь по выступлениям за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».