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14:45 (мск), источник: Прессбол

Операция «Реанимация». 7 человек, для которых «Крумкачы» стали трамплином

Из Дениса Шунто на самом деле выйдет отличный спортивный директор?

«Вороны» долго, громко и скандально прощались с высшей лигой в кабинетах федерации. Что дальше будет с клубом, и будет ли он вообще, все еще неизвестно. Тем не менее, четыре года в белорусском футболе не прошли незаметно — «Крумкачы» кое-что оставили после себя. В последнее время часто звучит, что именно столичный клуб и, в частности, его директор Денис Шунто реанимировали не одну карьеру. Pressball.by вспоминает футболистов и тренеров, для которых «Крумкачы» стали своеобразным трамплином.

Олег ДУЛУБ
В «Крумкачах»: 2015−16

До. И первой на ум, конечно же, приходит фамилия нынешнего главного тренера БАТЭ. Для него работа с «Крумкачамi» в первой лиге стала первым серьезным самостоятельным тренерским опытом. Все-таки таковым едва ли можно назвать время в дзержинской «Ливадии» на заре тысячелетия и «Смене-2» в середине «нулевых». Накопив огромный опыт в роли ассистента («Торпедо"-БелАЗ, «Минск», «Витебск», «Гомель», «Неман», столичное «Динамо»), Олег Анатольевич решил, что пришло время для «сольной» карьеры.

После. Дулуб сходу вывел «Крумкачы» в высшую лигу и помог там закрепиться, чем заслужил внимания из украинской премьер-лиги. Ну, а к чему привела вполне успешная работа по спасению сначала «Карпат», а затем «Черноморца», прекрасно известно — именно Олег Анатольевич нарушил знаменитую борисовскую «преемственность».

Источник: Прессбол

Филипп ИВАНОВ
В «Крумкачах»: 2015−17

До. Фактурный форвард так и не нашел себя в родном минском «Динамо» и отправился кочевать из клуба в клуб. Не смог пробиться в основу в «Гомеле», поэтому пришлось спуститься в первую лигу и поиграть в СКВИЧе. Вроде бы воспрял духом в «Витебске», за полчемпионата забил 7 голов, однако на севере грянул финансовый кризис, и Филипп клуб покинул. В Бресте тоже не получилось — лишь пять матчей. «Шахтер» — снова лишь место в дубле. «Ислочь», еще времен первой лиги, — опять мимо, только 9 матчей и ни одного гола. Тогда-то и подвернулись «Крумкачы». Дулуб стал использовать Фила в центре поля, однако результативность футболиста сразу же взлетела. Он быстро стал любимцем болельщиков и капитаном «воронов»

После. Три года в «Крумкачах» превратили Иванова из вечного дублера с сомнительными перспективами в одного из лучших полузащитников высшей лиги. А сам Филипп получил еще один шанс проявить себя в минском «Динамо», где на него теперь рассчитывают как на игрока основного состава.

Источник: Прессбол

Максим ТАЛЕЙКО
В «Крумкачах»: 2015−17

До. На талантливого опорного полузащитника в свое время возлагали большие надежды в БАТЭ и «Шахтере». Однако проблемы с характером и размолвки со многими тренерами привели к тому, что Талейко провел молодость в миноре. В «Городее», когда она выступала еще во второй лиге. В «Смолевичах», когда их тренировал еще Юрий Пунтус. В «Ислочи», которая еще не попала в элиту. И даже в любительском чемпионате АЛФ.

После. В начале 2015-го Талейко подписал контракт с «Крумкачамi», которые вышли в первую лигу. Правда, провел за них лишь 10 матчей, зато помог выйти в элиту, где и дебютировал в следующем году. В «вышке» опорный хавбек стал незаменимым в схеме Олега Дулуба — Талейко выходил на поле в 28 матчах из 30-ти. Удачно начался и 2017-й — 14 матчей, 2 гола и даже внимание со стороны главного тренера национальной сборной Игоря Криушенко. Однако в середине сезона хавбек покинул стан «воронов» и отправился в «Слуцк». Там, однако, получилось не очень — лишь 4 матча. Зимой же Максим вернулся в «Ислочь», где на него теперь, кажется, всерьез рассчитывают.

Источник: Прессбол

Михаил КАЛУГИН
В «Крумкачах»: 2016−17

До. Украинский защитник так и не смог найти себя на родине. Молодежные команды «Металлиста» и «Гелиоса», минор чемпионата Словакии, даже в перволиговой «Буковине» крайний защитник не смог закрепиться. Тогда он и решился не переезд в Беларусь, в «Крумкачы», которые только вышли в элитный дивизион.

После. Калугин — одно из приобретений «воронов», с которым Шунто попал в «яблочко». Украинец за полтора сезона в «Крумкачах» провел 40 матчей и проявил себя настолько здорово, что Олег Кубарев, возглавив жодинское «Торпедо"-БелАЗ, сразу же позвал его к себе. Там Михаил сразу же стал игроком основы и не намерен терять этот статус и в грядущем сезоне.

Источник: Прессбол

Евгений ШИКАВКА
В «Крумкачах»: 2015−17

До. У воспитанника РМ-БАТЭ с большим футболом поначалу вообще не заладилось — приходилось параллельно то работать мерчендайзером в магазине, то собирать мебель. К 21 году его самым значимым достижением были 2 гола за «Слоним» в первой лиге. Затем был не слишком удачный опыт в «Славии» в том же Д2, а зимой 2015-го Шикавка присоединился к «Крумкачам».

После. Денис Шунто любил повторять, что Шикавка один из лучших белорусских нападающих, чем, видимо, вселял уверенность не только в болельщиков «воронов», но и в самого форварда. В дебютном сезоне в «Крумкачах» Шикавка забил 16 голов. В первый год в высшей лиге провел 29 матчей и отличился 4 раза. Как и многие, форвард простился с «Крумкачамi» летом прошлого года — его позвал «Слуцк», где он продолжил забивать — до конца чемпионата 25-летний нападающий успел отметиться трижды. Рассчитывают на него случане и в этом сезоне.

Источник: Прессбол

Александр СКШИНЕЦКИЙ
В «Крумкачах»: 2014−17

До. Воспитанник столичного МТЗ-РИПО успел добиться определенных успехов еще до появления «воронов». Поиграл с тракторозаводцами/"Партизаном" в высшей лиге, пусть и провел там лишь 10 матчей. Успел засветиться в юниорской и молодежной сборных Беларуси. Однако затем карьера пошла на спад — «Сморгонь», «Ислочь» и новосозданные «Крумкачы».

После. Скшинецкий — единственный из постоянно выступающих футболистов, который прошел с «Крумкачамi» весь путь. И единственный, кто провел за «воронов» 100 матчей. Лишь за полторы недели до решающего заседания футбольного арбитража, когда стало ясно, что «Крумкачы» едва ли будут выступать в элите, Скшинецкий перешел в «Смолевичи». Его история в высшей лиге, в отличие от «воронов», продолжается.

Источник: Прессбол

Алексей КУЧУК
В «Крумкачах»: 2016−17

До. Сын одного из лучших белорусских специалистов Леонида Кучука завершил богатую игровую карьеру в сезоне-2014 в казахстанском «Атырау», успев прежде поиграть в Беларуси, Молдове, России, Латвии и Португалии. А затем решил также ступить на тренерскую стезю и в 2016 году возглавил дубль «воронов».

После. После ухода Олега Дулуба руководство клуба не стало искать наставника со стороны, пригласив Кучука в основную команду. И он выполнил задачу по сохранению прописки в сильнейшем дивизионе в условиях финансового кризиса и кадрового голода. Что бы ни случилось с клубом и тренером дальше, его карьера получила отличный импульс в самом начале.

Источник: Прессбол

Бонус
Евгений КОСТЮКЕВИЧ

Все прекрасно знают историю Евгения Костюкевича: футбольная школа в Жодино, просмотр в московском ЦСКА, проблемы с сердцем, финиш футбольной карьеры. Работа видеооператором, любительская команда «Жодино-Южное», собственный магазин разливного пива. «Крумкачы» не то чтобы реанимировали его карьеру — как говорит сам Костюкевич, они сделали его мечту о большом футболе реальностью. Евгений стал основным вратарем команды в первой лиге и вышел с ней в элиту, где успел в том числе отметиться забитым голом в ворота «Витебска». В марте Костюкевич эмоционально отреагировал на недопуск «воронов» к лицензированию, из-за чего получил от БФФ штраф. Если «Крумкачы» не останутся на плаву, с футболом наверняка завяжет и Евгений.

Источник: Прессбол
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