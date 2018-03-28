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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: Сейчас я тренирую намного лучше, чем ещё год назад

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, который с нового сезона будет тренировать «Витесс», поделился воспоминаниями о работе в Англии.

Источник: Reuters

«Чемпионшип — смесь классического английского футбола и европейского футбола. У каждой страны есть свои традиции. Вопрос не в культуре, а в поведении, в футболистах, болельщиках, отношениях между тренером и владельцем клуба. Для меня многое оказалось впервые. Это был большой опыт в плане футбольного образования. Сейчас я тренирую намного лучше, чем ещё год назад.

Моя задача в том, чтобы проанализировать свои ошибки и продолжить трудиться не только в России, но и за рубежом. Если вы спросите, хочу ли я вернуться в Англию, то отвечу — да. В Англии две лучшие лиги в мире. Отношения с болельщиками были прекрасными. Все поддерживали меня, всегда говорили мне тёплые слова, старались как-то помочь.

Английский футбол очень сосредоточен на себе. Если спросите, что люди здесь больше любят — Премьер-лигу или Лигу чемпионов, то 99% ответят, что АПЛ. Когда я общался со скаутами или агентами, то спрашивал, что они знают о том или ином русском футболисте. Они отвечали, что у них немного информации.

Сейчас для русских футболистов есть только один способ попасть в Англию — проявить себя в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Только по этой информации английские клубы принимают решение», — цитирует Слуцкого The Set Pieces.

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