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16:24 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Лацио» обманули мошенники на 2 миллиона евро

Клуб переводил деньги за трансфер футболиста.

Источник: Reuters

В руководстве римского «Лацио» думали, что переводят свои деньги «Фейенорду», а перевели просто каким-то обычным мошенникам.

Преступники подделали письмо якобы от имени голландского клуба, но с реквизитами своего счета и прислали его на почту «Лацио».

Туда в ответ из Рима и отправили деньги за трансфер Стефана де Врея.

А потом вскоре оказалось, что в «Фейенорде» никаких денег никто так и не получил .

Сейчас идет разбирательство, полицейские пытаются отследить, куда же на самом деле ушли деньги.

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