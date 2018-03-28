«Лацио» обманули мошенники на 2 миллиона евро

В руководстве римского «Лацио» думали, что переводят свои деньги «Фейенорду», а перевели просто каким-то обычным мошенникам.



Преступники подделали письмо якобы от имени голландского клуба, но с реквизитами своего счета и прислали его на почту «Лацио».



Туда в ответ из Рима и отправили деньги за трансфер Стефана де Врея.



А потом вскоре оказалось, что в «Фейенорде» никаких денег никто так и не получил .



Сейчас идет разбирательство, полицейские пытаются отследить, куда же на самом деле ушли деньги.