Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
«Лацио» обманули мошенники на 2 миллиона евро
Клуб переводил деньги за трансфер футболиста.
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Клуб переводил деньги за трансфер футболиста.
В руководстве римского «Лацио» думали, что переводят свои деньги «Фейенорду», а перевели просто
Преступники подделали письмо якобы от имени голландского клуба, но с реквизитами своего счета и прислали его на почту «Лацио».
Туда в ответ из Рима и отправили деньги за трансфер Стефана де Врея.
А потом вскоре оказалось, что в «Фейенорде» никаких денег никто так и не получил .
Сейчас идет разбирательство, полицейские пытаются отследить, куда же на самом деле ушли деньги.