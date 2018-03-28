Им что, плевать на болельщиков? «Тоттенхэм» резко завышает цены на абонементы

Источник: Советский спорт

Новая комфортабельная арена «Тоттенхэма» рискует остаться наполовину пустой из-за циничной политики руководства клуба в отношении фанатов клуба. Строительство 62-тысячного стадиона не так просто окупить, неправда ли? Но стоит ли игра свеч, если ты пытаешься восполнить финансовые потери за счет собственных болельщиков? Стоит напомнить, что стадион обойдется клубу в 850 миллионов фунтов.

Это не стоит своих денег

Когда «Тоттенхэм» только приступил к строительству арены, руководство клуба четко дало понять, что на первом плане всегда будут фанаты. «Мы учитываем мнения и запросы наших болельщиков», — говорили боссы команды. Но создается впечатление, что про цены на сезонные абонементы забыли упомянуть.

Во время паузы на контрольные игры сборной болельщики «Тоттенхэма» увидели цены на абонементы и ужаснулись. Конечно, многие говорили, что цены вырастут. Но не на грабительские 50 процентов! Причем, количество матчей, входящее в пакет, уменьшилось.

Болельщики со стажем уже открыто заявили, что не собираются продлевать сезонные абонементы на таких условиях. На фоне недовольства фанатов руководство клуба уже вошло в некоторый конфликт с организацией Tottenham Horspur Supporters Trust. Боссы парируют претензии якобы «совершенно новым опытом посещения стадиона». Да, так и есть. Новый стадион предлагает фанатам немало абсолютно уникальных удобств. Но за всей этой красотой руководство клуба, видимо, забыло, что главная цель посещения стадиона — футбол.

Пока что фанаты «Тоттенхэма» считают, что любимый клуб просто хочет нажиться на их кармане, учитывая, что для покрытия расходов будут задействованы и спонсорские контракты, и телевизионные права, и разного рода коммерческая активность.

Чем ситуация грозит клубу?

В ближайшей перспективе ничего страшного не произойдет. На матчах «шпор» по-прежнему будут собираться болельщики, хоть и недовольные политикой клуба. Дела у «Тоттенхэма» под руководством Маурисио Почеттино идут прекрасно: команда показывает чуть ли не лучший футбол за многие десятилетия. Но любая серия, как известно, имеет свойство прерываться. Что произойдет, когда «Тоттенхэм» вдруг сбавит ход или хотя бы опустится из Лиги чемпионов в более привычную Лигу Европы? Сколько тысяч фанатов захотят продлить свой абонемент с завышенной ценой?

Печальная статистика такова, что при неудачах команды болельщики чаще всего выбирают свой кошелек. Поэтому сезонные абонементы станут просто неприемлемы для многих. Фанаты начнут выбирать отдельные матчи. Понятно, что на дерби против «Арсенала» соберется целая арена, но глупо ждать таких же показателей на матчах с аутсайдерами.

Еще одна типичная английская беда

Фанаты в Англии очень любят десятки лет брать абонементы на одни и те же места. Вокруг знакомые лица, с которыми ты из года в год переживаешь все взлеты и падения любимого клуба. Теперь же эта традиция у «Тоттенхэма» может быть нарушена. По мнению болельщиков, разработанная руководством «шпор» восьмиуровневая система бронирования абонемента не будет работать. В итоге, «Тоттенхэм» получит разбитые семьи и многолетние союзы на своих трибунах. Как рассказывают сами болельщики «шпор», единственная возможность сохранить свои места рядом с друзьями, с которыми провел не один десяток лет на стадионе — подавать заявки одновременно. Проще говоря, болельщик, пользующийся «фазой 1» практически не имеет возможности сесть рядом с товарищем из «фазы 4».

Для англичан это очень важный момент и таким вещам обычно уделяется особое внимание.

У руководства «Тоттенхэма» еще есть время на то, чтобы обдумать все свои дальнейшие шаги и решить, что для них важнее — преданные фанаты или сиюминутная прибыль.