Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
США о российских Су-35 и MиГ-35: "бумажный" результат
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Телеведущий Соловьев: «Я был жертвой президентских дебатов»
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Текущие события
Футбол. Сборные
05:00
Мексика0
Хорватия1
Футбол. Сборные
03:00
Исландия1
Перу3
Футбол. Сборные
02:30
США1
Парагвай0
Футбол. Сборные
27.03
Нигерия0
Сербия2
Футбол. Сборные
27.03
Англия1
Италия1
Футбол. Сборные
27.03
Испания6
Аргентина1
Все события
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
14:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Вратарь забросил мяч в свои же ворота (видео)

Чего только не случается в мировом футболе.

Источник: Reuters

Такого европейские болельщики точно никогда не видели.

Вратарь клуба «Вельвало» из Эфиопии просто в прямом смысле забросил мяч в свои же ворота, когда хотел выбросить его куда-то в поле.

Непонятно толком даже, что у голкипера пошло не так.

Скорее всего он потерял равновесие или ориентацию.

Лучше все-таки посмотреть видео самостоятельно. Потому что таких ляпов кто-то из футбольных зрителей, привыкших к европейским чемпионатам, вряд ли смог бы даже представить себе.

Этот гол в конечном итоге и принес победу соперникам. Больше в том матче никто не забивал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей
СМИ: Главное разочарование — полупустые трибуны в начале игры
Россию поставили на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018
Заявка сборной России на ЧМ-2018: прогноз
Зачем России нужен этот фарс — Альтернативные игры по биатлону
Fare Network: Расизм на Россия — Франция не дает ничего хорошего
Болельщики «Спартака» откажутся от перформанса в матче с «Тосно»
Новости
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь