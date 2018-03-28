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Вратарь забросил мяч в свои же ворота (видео)
Чего только не случается в мировом футболе.
Чего только не случается в мировом футболе.
Такого европейские болельщики точно никогда не видели.
Вратарь клуба «Вельвало» из Эфиопии просто в прямом смысле забросил мяч в свои же ворота, когда хотел выбросить его
Непонятно толком даже, что у голкипера пошло не так.
Скорее всего он потерял равновесие или ориентацию.
Лучше
Этот гол в конечном итоге и принес победу соперникам. Больше в том матче никто не забивал.