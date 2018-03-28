Вратарь забросил мяч в свои же ворота (видео)

Такого европейские болельщики точно никогда не видели.



Вратарь клуба «Вельвало» из Эфиопии просто в прямом смысле забросил мяч в свои же ворота, когда хотел выбросить его куда-то в поле.



Непонятно толком даже, что у голкипера пошло не так.



Скорее всего он потерял равновесие или ориентацию.



Лучше все-таки посмотреть видео самостоятельно. Потому что таких ляпов кто-то из футбольных зрителей, привыкших к европейским чемпионатам, вряд ли смог бы даже представить себе.



Этот гол в конечном итоге и принес победу соперникам. Больше в том матче никто не забивал.