Его вела «Барселона», или что нужно знать о новом защитнике «Кайрата» из Ганы

Как обычно бывает, многих футболистов сватают в топовые клубы, а они приезжают играть в чемпионаты постсоветского пространства. Исключением не стал и Баа, который в свое время по рекомендации Майкла Эссьена проходил двухнедельный просмотр в «Челси». «Аристократом» он не стал, в связи с чем играл на родине за «Асанте Котоко», а в 2013 году поехал покорять чемпионат Финляндии, где выступал за команды «Хонка» и ХИК.

Кстати, ганский защитник за ХИК играл против «Астаны» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2015/2016. В том розыгрыше казахстанцы обыграли финнов со счетом 4:3 (0:0 на выезде и 4:3 дома) и впоследствии квалифицировались в групповой этап престижнейшего клубного турнира. Баа обе встречи отыграл полностью.

С клубом ХИК Гидеон выиграл чемпионат Финляндии (2014), Кубок Финляндии (2014) и Кубок финской лиги (2015).

Финский этап карьеры можно смело занести в актив Баа, ведь за вышеперечисленные клубы он играл регулярно, в общей сложности провел 70 матчей и забил четыре гола. При этом играя за ХИК, Баа привлек внимание скаутов «Барселоны», которая на тот момент подыскивала замену травмировавшемуся Хорди Альбе. Поговаривали даже, что каталонцы возьмут ганца в аренду. Однако «сине-гранатовые» так и не рискнули пригласить Баа.

Было очевидным, что Гидеон перерос чемпионат Финляндии, но мало кто предполагал, что в 2016-м он уедет в американский «Нью-Йорк Ред Буллз», в котором заменит уехавшего в лондонский «Челси» Мэтта Миазга. 6 марта в матче против канадского «Торонто» он дебютировал в MLS, а 21 мая во встрече с «Нью-Йорк Сити» забил свой первый гол за «быков». Но в новой команде ему не довелось заиграть, на его счету всего девять игр и два гола. В дальнейшем он выступал за вторую команду «Нью-Йорк Ред Буллза», откуда, собственно, оказался в системе «Кайрата».

14 октября 2015 года в товарищеском матче против Канады Баа дебютировал за сборную Ганы, заменив во втором тайме Бернарда Менса. Эта игра остается единственной для него в майке национальной команды.