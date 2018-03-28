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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

ESSA поможет УЕФА в борьбе с договорными матчами в европейском футболе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключил сделку с ESSA (Европейская ассоциация спортивной безопасности) по обмену информацией для защиты своих соревнований от договорных матчей.

Источник: Reuters

ESSA в сотрудничестве с 25 букмекерами будут работать вместе с руководящим органом над выявлением попыток манипулирования результатами матчей под эгидой УЕФА, отслеживая активность ставок на множестве рынков.

Партнерство с ESSA является последним в серии инициатив президента УЕФА Александра Чеферина для обеспечения целостности игры.

«Мы очень рады, что ESSA будет сотрудничать с УЕФА в нашей миссии по искоренению манипуляций с матчами из футбола, а обмен информацией между доверенными партнерами станет ключевой вехой в этой битве», — сказал управляющий директор по целостности УЕФА Эмилио Гарсия.

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