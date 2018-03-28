ESSA поможет УЕФА в борьбе с договорными матчами в европейском футболе

ESSA в сотрудничестве с 25 букмекерами будут работать вместе с руководящим органом над выявлением попыток манипулирования результатами матчей под эгидой УЕФА, отслеживая активность ставок на множестве рынков.



Партнерство с ESSA является последним в серии инициатив президента УЕФА Александра Чеферина для обеспечения целостности игры.



«Мы очень рады, что ESSA будет сотрудничать с УЕФА в нашей миссии по искоренению манипуляций с матчами из футбола, а обмен информацией между доверенными партнерами станет ключевой вехой в этой битве», — сказал управляющий директор по целостности УЕФА Эмилио Гарсия.