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13:08 (мск), источник: Sports.kz

Состоялась презентация «Тараза»

Сегодня состоялась презентация футбольного клуба «Тараз», где был представлен основной состав команды, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Участие в мероприятии, проходившем в доме культуры города Тараз, приняли представители клуба, ветераны спорта и болельщики.

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В ходе встречи директор футбольного клуба «Тараз» Канат Мусатаев поблагодарил пришедших.

Далее на сцену дома культуры поднялись игроки команды. А в специально подготовленном видеоролике было рассказано о каждом из них. На сцену вышел так же тренерский штаб во главе с главным тренером команды Ваитом Талгаевым, который отметил, что в этом году восполнены недостающие игроки вместо выбывших. Капитан команды Нуртас Кургулин в свою очередь отметил, что целью команда ставит возвращение в Премьер-Лигу.

Ветераны футбола благословили команду «Тараз» и пожелали удачи в сезоне.

В этом году состав команды «Тараз» обновился на 80%. В основном это местные ребята. Из легионеров Говадерица, Дудченко и Шипицин.

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