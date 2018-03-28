Состоялась презентация «Тараза»

Далее на сцену дома культуры поднялись игроки команды. А в специально подготовленном видеоролике было рассказано о каждом из них. На сцену вышел так же тренерский штаб во главе с главным тренером команды Ваитом Талгаевым, который отметил, что в этом году восполнены недостающие игроки вместо выбывших. Капитан команды Нуртас Кургулин в свою очередь отметил, что целью команда ставит возвращение в Премьер-Лигу.