Состоялась презентация «Тараза»
Сегодня состоялась презентация футбольного клуба «Тараз», где был представлен основной состав команды, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Сегодня состоялась презентация футбольного клуба «Тараз», где был представлен основной состав команды, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Участие в мероприятии, проходившем в доме культуры города Тараз, приняли представители клуба, ветераны спорта и болельщики.
В ходе встречи директор футбольного клуба «Тараз» Канат Мусатаев поблагодарил пришедших.
Далее на сцену дома культуры поднялись игроки команды. А в специально подготовленном видеоролике было рассказано о каждом из них. На сцену вышел так же тренерский штаб во главе с главным тренером команды Ваитом Талгаевым, который отметил, что в этом году восполнены недостающие игроки вместо выбывших. Капитан команды Нуртас Кургулин в свою очередь отметил, что целью команда ставит возвращение в
Ветераны футбола благословили команду «Тараз» и пожелали удачи в сезоне.
В этом году состав команды «Тараз» обновился на 80%. В основном это местные ребята. Из легионеров Говадерица, Дудченко и Шипицин.