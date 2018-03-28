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12:54 (мск), источник: Sports.kz

«Шахтер» подписал экс-нападающего «Базеля» и «Портсмута»

Карагандинский «Шахтер» усилился швейцарским нападающим Даниэлем Суботичем.

Даниэль Суботич начал игровую карьеру в структуре швейцарского «Базеля», после чего был приглашен известным специалистом Гарри Реднаппом в английский «Портсмут». Затем футболиста арендовал бельгийский «Зюлте Варегем», а после и английский «Саутенд Юнайтед».

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В послужном списке 29-летнего бомбардира также значатся итальянский «Гроссетто», румынские «Университатя» и «Тыргу-Муреш», украинская «Волынь». В 2013-м году швейцарец перебрался в азербайджанскую «Габалу», где стал лидером команды, а спустя полтора года сменил клуб, став игроком «Аль-Кадисии» из Кувейта. В ее составе Суботич стал победителем Суперкубка страны и обладателем Кубка Азиатской футбольной конфедерации. Далее высокорослый форвард перебрался в молдавский «Шериф», где стал лучшим бомбардиром чемпионата, чемпионом Молдавии и обладателем Суперкубка страны. В начале прошлого года Суботич вернулся в азербайджанскую «Габалу», а летом перебрался в южнокорейский «Ульсан Хендэ». Отметим, что новобранец «горняков» выступал за юниорскую сборную Швейцарии до 19 лет.

Клубная карьера:2007 — «Базель-2» (Базель, Швейцария) 2008−2010 — «Портсмут» (Портсмут, Англия); 2008 — «Зюлте-Варегем» (Варегем, Бельгия); 2008−2009 — «Саутенд Юнайтед» (Саутенд-он-Си, Англия); 2010−2011 — «Гроссето» (Гроссето, Италия); 2011 — «Университатя» (Крайова, Румыния); 2011−2012 — «Тыргу-Муреш» (Тыргу-Муреш, Румыния); 2012−2013 — «Волынь» (Луцк, Украина) 2013−2014 — «Габала» (Габала, Азербайджан); 2014−2015 — «Аль-Кадисия» (Эль-Кувейт, Кувейт); 2015−2016 — «Шериф» (Тирасполь, Молдавия); 2017 — «Габала» (Габала, Азербайджан); 2017 — «Ульсан Хендэ» (Ульсан, Республика Корея).

Шахтер Кг
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