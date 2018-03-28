«Шахтер» подписал экс-нападающего «Базеля» и «Портсмута»

Даниэль Суботич начал игровую карьеру в структуре швейцарского «Базеля», после чего был приглашен известным специалистом Гарри Реднаппом в английский «Портсмут». Затем футболиста арендовал бельгийский «Зюлте Варегем», а после и английский «Саутенд Юнайтед».

В послужном списке 29-летнего бомбардира также значатся итальянский «Гроссетто», румынские «Университатя» и «Тыргу-Муреш», украинская «Волынь». В 2013-м году швейцарец перебрался в азербайджанскую «Габалу», где стал лидером команды, а спустя полтора года сменил клуб, став игроком «Аль-Кадисии» из Кувейта. В ее составе Суботич стал победителем Суперкубка страны и обладателем Кубка Азиатской футбольной конфедерации. Далее высокорослый форвард перебрался в молдавский «Шериф», где стал лучшим бомбардиром чемпионата, чемпионом Молдавии и обладателем Суперкубка страны. В начале прошлого года Суботич вернулся в азербайджанскую «Габалу», а летом перебрался в южнокорейский «Ульсан Хендэ». Отметим, что новобранец «горняков» выступал за юниорскую сборную Швейцарии до 19 лет.