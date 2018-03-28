Поигравший в КПЛ и забивший три гола сборной Казахстана футболист остался без клуба
Бельгийский нападающий Марвин Огунжими покинул голландский клуб второго дивизиона «МВВ Маастрихт», передает корреспондент Vesti.kz.
Бельгийский нападающий Марвин Огунжими покинул голландский клуб второго дивизиона «МВВ Маастрихт», передает корреспондент Vesti.kz.
В эту команду Огунжими перебрался в августе прошлого сезона, подписав контракт на два года. В 13 играх забил один гол. Трудовое соглашение было приостановлено по обоюдному согласию сторон. Одна из причин — частые травмы игрока и семейные обстоятельства.
«Марвин проявил высокий уровень во время наших игр, своим опытом он хотел помочь нашей молодой команде. К сожалению,
В нынешнем сезоне «МВВ Маастрихт» идет на восьмом месте после 31-го тура при участии в чемпионате 20 клубов.
До переезда в Голландию Огунжими немного поиграл за «Окжетпес», куда перешел из албанского «Скендербеу» в июне 2017 года, а ушел уже в августе. В семи матчах, из которых лишь один отыграл полностью, результативными действиями на поле не отметился.
В 2010—2011 годах футболист привлекался в сборную Бельгии, за которую провел семь игр и забил пять мячей, три из них в ворота казахстанской команды в отборочном цикле Евро-2012. В первом матче в Астане подопечные Бернда Шторка уступили со счетом 0:2, дубль в активе Огунжими. Во второй игре в Брюсселе сборная Казахстана была повержена со счетом 1:4, Марвин стал автором четвертого гола. Также бельгиец в данном отборочном турнире огорчил команды Австрии (3:3) и Турции (1:0).
Напомним, «Окжетпес» по итогам сезона-2017 в КПЛ вылетел в первую лигу Казахстана, заняв последнее 12-е место.