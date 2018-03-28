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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

Поигравший в КПЛ и забивший три гола сборной Казахстана футболист остался без клуба

Бельгийский нападающий Марвин Огунжими покинул голландский клуб второго дивизиона «МВВ Маастрихт», передает корреспондент Vesti.kz.

В эту команду Огунжими перебрался в августе прошлого сезона, подписав контракт на два года. В 13 играх забил один гол. Трудовое соглашение было приостановлено по обоюдному согласию сторон. Одна из причин — частые травмы игрока и семейные обстоятельства.

«Марвин проявил высокий уровень во время наших игр, своим опытом он хотел помочь нашей молодой команде. К сожалению, из-за травм и семейных обстоятельств он не смог в полной мере оправдать наши ожидания», — рассказал главный тренер голландской команды Рон Эльсен.

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В нынешнем сезоне «МВВ Маастрихт» идет на восьмом месте после 31-го тура при участии в чемпионате 20 клубов.

До переезда в Голландию Огунжими немного поиграл за «Окжетпес», куда перешел из албанского «Скендербеу» в июне 2017 года, а ушел уже в августе. В семи матчах, из которых лишь один отыграл полностью, результативными действиями на поле не отметился.

В 2010—2011 годах футболист привлекался в сборную Бельгии, за которую провел семь игр и забил пять мячей, три из них в ворота казахстанской команды в отборочном цикле Евро-2012. В первом матче в Астане подопечные Бернда Шторка уступили со счетом 0:2, дубль в активе Огунжими. Во второй игре в Брюсселе сборная Казахстана была повержена со счетом 1:4, Марвин стал автором четвертого гола. Также бельгиец в данном отборочном турнире огорчил команды Австрии (3:3) и Турции (1:0).

Напомним, «Окжетпес» по итогам сезона-2017 в КПЛ вылетел в первую лигу Казахстана, заняв последнее 12-е место.

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