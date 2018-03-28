Марадона сходил в ресторан к повару, который «сексуально» солит мясо

Легендарный аргентинcкий нападающий Диего Марадона пошел отведать ребер туда, где работает знаменитый в интернете повар.



Нусрет Гокче известен тем, что «сексуально» подает и солит пищу своим клиентам. Видео с ним быстро расходятся по сети.



Но Марадоне известный повар разрешил самостоятельно посолить ребра. Только вальяжно повынимал перед ним кости из мяса прямо за столом.



Бывший футболист при этом тоже старался разыграть при этом побольше эмоций. Лучше посмотреть это видео самому.