Этим болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.
Марадона сходил в ресторан к повару, который «сексуально» солит мясо
Но Диего посолил себе мясо сам.
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Но Диего посолил себе мясо сам.
Легендарный аргентинcкий нападающий Диего Марадона пошел отведать ребер туда, где работает знаменитый в интернете повар.
Нусрет Гокче известен тем, что «сексуально» подает и солит пищу своим клиентам. Видео с ним быстро расходятся по сети.
Но Марадоне известный повар разрешил самостоятельно посолить ребра. Только вальяжно повынимал перед ним кости из мяса прямо за столом.
Бывший футболист при этом тоже старался разыграть при этом побольше эмоций. Лучше посмотреть это видео самому.