Танат Нусербаев подписал контракт с новым клубом
Забивной нападающий и игрок национальной сборной Казахстана Танат Нусербаев до конца сезона будет выступать на правах аренды за костанайский «Тобол».
Забивной нападающий и игрок национальной сборной Казахстана Танат Нусербаев до конца сезона будет выступать на правах аренды за костанайский «Тобол».
Танат Нусербаев — воспитанник шымкентского футбола. В 2006 году дебютировал в «Ордабасы». Спустя два года был назван еженедельником «Гол» лучшим нападающим сезона. В 2011 году перешел в «Астану» (на тот момент «Локомотив»), а 2012 году стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 голов в 26 играх, и лучшим левым нападающим сезона по версии ФФК. Был капитаном «Астаны» и самым забивным игроком столичного клуба.
В январе 2017 года Нусербаев подписал годовой контракт с шымкентским клубом «Ордабасы» стал лучшим бомбардиром и здесь, забив 9 голов в 22 матчах.
Регулярно забивал в молодёжной и основной сборной Казахстана.
Несколько раз становился чемпионом Казахстана и призером Кубка страны.
В «Тобол» перешел в 2018 году на правах аренды сроком на один год. Взял игровой номер 79.