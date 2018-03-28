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10:09 (мск), источник: Sports.kz

Танат Нусербаев подписал контракт с новым клубом

Забивной нападающий и игрок национальной сборной Казахстана Танат Нусербаев до конца сезона будет выступать на правах аренды за костанайский «Тобол».

Танат Нусербаев — воспитанник шымкентского футбола. В 2006 году дебютировал в «Ордабасы». Спустя два года был назван еженедельником «Гол» лучшим нападающим сезона. В 2011 году перешел в «Астану» (на тот момент «Локомотив»), а 2012 году стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 голов в 26 играх, и лучшим левым нападающим сезона по версии ФФК. Был капитаном «Астаны» и самым забивным игроком столичного клуба.

В январе 2017 года Нусербаев подписал годовой контракт с шымкентским клубом «Ордабасы» стал лучшим бомбардиром и здесь, забив 9 голов в 22 матчах.

Регулярно забивал в молодёжной и основной сборной Казахстана.

Несколько раз становился чемпионом Казахстана и призером Кубка страны.

В «Тобол» перешел в 2018 году на правах аренды сроком на один год. Взял игровой номер 79.

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