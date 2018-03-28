Танат Нусербаев подписал контракт с новым клубом

Танат Нусербаев — воспитанник шымкентского футбола. В 2006 году дебютировал в «Ордабасы». Спустя два года был назван еженедельником «Гол» лучшим нападающим сезона. В 2011 году перешел в «Астану» (на тот момент «Локомотив»), а 2012 году стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 голов в 26 играх, и лучшим левым нападающим сезона по версии ФФК. Был капитаном «Астаны» и самым забивным игроком столичного клуба.