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20:09 (мск), источник: Sports.kz

После 75-миллионного ремонта футбольного поля в Актобе нужно еще 17 миллионов

Очередной футбольный скандал в Актобе. Спортивная комиссия забраковала центральный стадион, не допустив его к проведению официальных матчей, сообщает КТК.

31 марта на актюбинском поле должна была состояться первая домашняя игра в этом году с алматинским «Кайратом». Но выяснилось, что спортивный объект совершенно к этому не готов. Проблема в футбольном поле, которое замерзло, и его никак не могут отогреть.

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Система обогрева вышла из строя. Администрация стадиона объяснила это некачественным ремонтом, на который 2 года назад потратили 75 миллионов тенге из бюджета. При замене газона и монтаже дренажной системы подрядная компания повредила систему обогрева. Правда, никто, как выяснилось, так и не понес за это ответственность. Прежнее руководство, похоже, не стало поднимать скандал.

Теперь нынешней дирекции приходится вновь выпрашивать деньги, чтобы устранить брак. При самом положительном раскладе домашняя игра на актюбинском поле пройдет только в конце апреля. Асхат Алтыбаев, директор центрального стадиона г. Актобе: — Если выполнять его хозяйственным способом, т. е. своими силами, то это будет намного дешевле. Составит порядка 17 миллионов тенге. Если выполнять через подрядную компанию, то это, конечно, будет в разы дороже.

Актобе
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