После 75-миллионного ремонта футбольного поля в Актобе нужно еще 17 миллионов

31 марта на актюбинском поле должна была состояться первая домашняя игра в этом году с алматинским «Кайратом». Но выяснилось, что спортивный объект совершенно к этому не готов. Проблема в футбольном поле, которое замерзло, и его никак не могут отогреть.

Система обогрева вышла из строя. Администрация стадиона объяснила это некачественным ремонтом, на который 2 года назад потратили 75 миллионов тенге из бюджета. При замене газона и монтаже дренажной системы подрядная компания повредила систему обогрева. Правда, никто, как выяснилось, так и не понес за это ответственность. Прежнее руководство, похоже, не стало поднимать скандал.