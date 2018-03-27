Капелло может сменить Венгера на посту главного тренера «Арсенала»

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время бывший главный тренер «Ювентуса», «Реала» и сборных Англии и России возглавляет китайский «Цзянсу Сунин».

Отмечается, что среди других кандидатов на этот пост называют Карло Анчелотти, Томаса Тухеля и Тьерри Анри.

Венгер прошлым летом заключил новый двухлетний договор с «Арсеналом», однако, по сообщению СМИ, руководство клуба может попросить его покинуть пост досрочно из-за слабых результатов «канониров», идущих на 6-м месте в чемпионате Англии.